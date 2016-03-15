خبرگزاری مهر ـ گروه هنر: این روزها و با نمایش تعدادی از فیلم های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در کشورهای دیگر، اعتراض هایی از سوی برخی تهیه کنندگان و پخش کنندگان که آثارشان در این برنامه گنجانده شده بود به گوش می رسد.

این افراد بعضا می گویند که فیلم هایشان را به امانت به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر سپرده بودند و نمایش آثار در خارج از کشور بدون اجازه آنها اتفاق افتاده است. نکته دیگری که مدنظر صاحبان آثار است این که اکران این آثار در کشورهای دیگر باعث می شود حضور فیلم هایشان در جشنواره‌های الف دنیا با مشکل رو به رو شود.

با حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی گفتگویی درباره مسایل روز سینما داشته ایم که وی در بخشی از این گفتگو درباره موضوع نمایش فیلم های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در خارج از کشور پاسخ داد.

* پیش از آغاز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر زمزمه‌هایی شنیده می شد که برخی از فیلم های فجر به طور همزمان در چند کشور دیگر به نمایش درآید که درنهایت هم این اتفاق افتاد. همین موضوع مدتی است محل انتقاد و مناقشه شده و تعدادی از پخش کنندگان و تهیه کنندگان معتقدند آثارشان بدون اجازه آنها در کشورهای دیگر به نمایش درآمده و بدین ترتیب هم حقوق مادی آنها تضییع و هم اعتماد آنها به جشنواره فیلم فجر مخدوش شده است.

- اصل این ماجرا که گزارش آن با تصاویر در حال آماده سازی است و حتما منتشر می شود، جزو کارهایی بود که اگر یادتان باشد پس از طرح موضوعِ جداسازی بخش ملی و بین الملل جشنواره فیلم فجر پیش آمد.

در همان زمان کمیسیون فرهنگی مجلس انتقاد داشت که چرا سینمای ایران و فجر را از بخش بین الملل خارج کرده اید که محمد حیدری دبیر جشنواره اعلام کرد ما اتفاقا سعی می کنیم فیلم های برگزیده ایران را در خارج از کشور نمایش دهیم و به جای اینکه آنها را به ایران بیاوریم شرایطی فراهم می کنیم که فیلم های ایرانی را در فضایی خوب در کشورهای خودشان تماشا کنند که این ایده آن موقع خیلی مورد استقبال قرار گرفت.

و اما فیلم هایی که انتخاب شد برخی مربوط به سال گذشته و بقیه هم از آثار جشنواره امسال بودند. آقای تقی پور هم که مدیریت و ساماندهی این بخش را برعهده داشت با همه تهیه کنندگان محترم صحبت و رضایت آنها را جلب کرد؛ حال اینکه این روند مکتوب بوده یا شفاهی خودشان می دانند.

از نظر ما دلیل این اتفاق این بود که با توجه به فضای مثبتی که در خارج از ایران به وجود آمده و ایرانیان خارج از کشور و خارجی ها دوست دارند با نگاهی دیگر با ایران آشنا شوند، فیلم های ایرانی بهترین سفیران فرهنگی هستند و اتفاقا من دوست داشتم همزمان همه فیلم های فجر در چند نقطه جهان رونمایی شود. به زعم من این اتفاقِ بزرگی است و خیلی به بازار سینمای ایران و معرفی ایران کمک می کند ولی دلیل اینکه تنها چند فیلم انتخاب شد این بود که بقیه موافقت نکردند و فقط صاحبان همین چند اثر راضی شدند.

* شروع این برنامه از فرانسه و به دلیل سفر آقای رییس جمهوری بود که به اکران جدی فیلم‌ها در سالن‌های سینما در چند شهر اروپایی و کانادایی منجر شد و این نگرانی را ایجاد کرد که امکان حضور در جشنواره های الف دنیا از این آثار سلب شود. از سوی دیگر شنیده شد برای این نمایش‌ها مبلغی از سوی سازمان سینمایی پرداخته است.

- ما دلمان می خواست وقتی آقای روحانی به اروپا می‌رود سفرشان فقط یک سفر اقتصادی نباشد و یک بسته فرهنگی هم همراه ایشان باشد. در همان دوران در پاریس نمایشگاهی بزرگ از صنایع دستی و هنرهای تجسمی برگزار شد و چند نفر از اهالی فرهنگ و هنر از جمله سینماگران هیات رییس جمهوری را همراهی کردند و از ما هم خواسته شد که در بخش سینما بسته ای را آماده کنیم که اتفاقا همه هزینه ها را هم رایزنان فرهنگی، سفارتخانه‌ها و برگزارکننده برنامه که میراث فرهنگی بود پرداخت کردند بنابراین هیچ هزینه ای به ما تحمیل نشد.

باز هم تاکید می‌کنم که هیچ هزینه‌ای به ما تحمیل نشد که اگر هم می‌شد با توجه به استقبال بی نظیر و شور و شوق زیادی که در شهرهای میزبان ایجاد شد به نظر من این برنامه صد در صد می‌ارزید. ما این همه برای سینمای ایران در این مملکت هزینه می کنیم و فیلم هایی می سازیم که میلیاردها تومان برایشان هزینه می شود و فروش خوبی هم نمی کنند حال فرض کنیم چهار سالن هم در کل دنیا اجاره کنیم و فیلم های خوب ایرانی را در آنها به نمایش بگذاریم. به نظر من این هزینه ای نیست که بگوییم از سینمای ایران خارج شده است.

ضمن اینکه همه این هزینه ها زیر نظر مجموعه بین الملل سینمای ایران بوده و فیلم ها هم با اجازه صاحبان آنها به نمایش درآمد و اگر میان راه عده ای معترض شدند، فیلم هایشان از این برنامه خارج شد و به همین دلیل در بعضی از کشورها برنامه نمایش فیلم ها منحصر به همان فیلم های سال گذشته شد و فیلم های امسال به نمایش درنیامد.

ما سعی کردیم خیلی درست و شفاف عمل کنیم ولی یک گزارشی از یکی از شبکه ها پخش شد که صف‌های طولانی مردم را نشان داد که تصور آقایان این شد که حتما بلیت فروشی شده که اینگونه نبود.

* البته آقای تقی‌پور گفتند برای این برنامه ها بلیت فروشی نشده بود. منهای این مساله، آیا برنامه‌ریزان این طرح رایزنی‌هایی با مدیران فستیوال‌های الف دنیا داشتند که این نمایش‌ها فرصت حضور بین المللی فیلم ها را از بین نبرد.

- بله. بخش بین‌الملل ما با مدیران فستیوال برلین و کن صحبت کرد که اگر چیزی شبیه هفته فیلم برگزار کنیم آیا شما فیلم های ما را می پذیرید که همه شان گفتند اگر بلیت فروشی نباشد و حالت هفته فیلم داشته باشد از نظر ما هیچ ایرادی ندارد. در نتیجه همه بررسی ها انجام شده بود و این نمایش‌ها به هیچ وجه منافاتی با حضور فیلم های ایرانی در جشنواره ها ندارد.

برکت این برنامه و اثرش به گونه ای بود که از سوی تیم آقای رییس‌جمهوری خواسته شد در سفر بعدی هم هفته فیلم همزمان با دیدارهای سیاسی آقای دکتر روحانی برگزار شود.

گمان می‌کنم این توقیف برای سینما به هزینه‌های مختلف احتمالی‌اش می ارزد.