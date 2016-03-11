حضور استقلالی ها در ورزشگاه/ دایی و برانکو تشویق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس – صبای قم از هفته بیست و سوم لیگ برتر در شرایط از ساعت ۱۶ آغاز می شود که برانکو ایوانکویچ و علی دایی توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفتند.

حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

*بیش از ۷ هزار هوادار در ورزشگاه یادگار امام قم حاضر هستند که اکثر آنها پرسپولیسی هستند و رفته رفته تعداد آنها رو به افزایش است. در حال حاضر بیش از هزار هوادار در جایگاه هواداران صبا مستقر هستند که این هواداران لباس و پرچم های آبی رنگ همراه داشتند و تیم استقلال را تشویق می کنند.

* هواداران پرسپولیس به شدت برانکو ایوانکویچ و علی دایی را مورد تشویق قرار دادند.

* پرسپولیسی ها بلافاصله پس از ورود به ورزشگاه وارد زمین شدند و بازدیدی از زمین چمن ورزشگاه یادگار امام داشتند.

* هنگامی که حامد لک دروازه بان تیم صبا وارد زمین شد هواداران پرسپولیس با شعار حامد پرسپولیسی، این دروازه بان را مورد تشویق قرار دادند. حامد لک با پیراهن شماره ۲۴ که روی آن عکس یک سردار شهید نقش بسته بود وارد زمین شد.

* سوشا مکانی و الکساندر لوبانو بلافاصله پس از حضور در زمین توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفتند.

* چند هوادار معلول نیز با پرچم های پرسپولیس کنار زمین حضور دارند.

* خبرنگاران برای حضور در ورزشگاه یادگار امام قم با مشکلات زیادی روبرو شدند و حتی چندین بار مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند.

* همچنین جایگاه خبرنگاران ورزشگاه یادگار امام شرایط چندان خوبی ندارد و از ابتدایی ترین امکانات نظیر اینترنت نیز محروم است.

* پیام صادقیان هنگامی که وارد زمین شد به شدت توسط هواداران پرسپولیس تشویق شد. این بازیکن صبا نیز نزد هواداران رفت و با هواداران تیم سابقش به ابراز احساست پرداخت.

* تعدادی از هواداران پرسپولیس هم در گوشه ای از ورزشگاه، با شعار «علی، فقط کریمی» اسطوره باشگاهشان را تشویق کردند.