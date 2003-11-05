تركها شارون را به آنكارا راه ندادند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دولت تركيه دليل اين اقدام را، مشغله زياد رجب طيب اردوغان نخست وزيراين كشور عنوان كردند.

منابع ديپلماتيك اسراييل عنوان كردند كه شارون قصد داشت در جريان بازگشت ازسفر مسكو با توقف در تركيه با همتاي خود ديدار كند.

اين منابع تاكيد كرد اسراييل به خوبي از دلايل اتخاذ چنين تصميمي از سوي تركيه آگاه است .

كشورتركيه از اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي تنها شريك اسراييل در منطقه به شمار مي آيد. تركيه و اسراييل در سال 1966ميلادي موافقتنامه همكاري نظامي امضا كردند كه با مخالفت كشورهاي مختلف عربي و اسلامي روبرو شد.

تركيه همچنين روابط بسيار خوبي با تشكيلات خودگردان فلسطين دارد واز تاسيس حكومت مستقل فلسطيني نيز حمايت مي كند .