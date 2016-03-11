به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «منامه پست»، ائتلاف «۱۴ فوریه» بحرین امروز جمعه با صدور بیانیه ای از اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم آل خلیفه علیه معترضان بحرینی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این ائتلاف آمده است: آل خلیفه مخالفان بحرینی را به شیوه صهیونیستها سرکوب می کند.

این ائتلاف همچنین در بیانیه خود آورده است: رژیم آل خلیفه علاوه بر پیگیری سیاست سلب تابعیت از شهروندان بحرینی، اخیرا سیاست تبعید آنها به مناطق دور دست را نیز در پیش گرفته اند؛ سیاستی که هم اکنون به صورت گسترده توسط رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به کار گرفته می شود.

ائتلاف ۱۴ فوریه، تبعید معترضان بحرینی به مناطق دور دست را نقض آشکار حقوق بشر توصیف کرد.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه به منظور سرکوب معترضان به سیاست های این رژیم همواره اقدام به سلب تابعیت شهروندان و اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی می کند.