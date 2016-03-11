به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس و صبای قم از هفته بیست و سوم لیگ برتر در حالی از ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد که کروات های پرسپولیس خوش و بش گرمی با دستیار کروات علی دایی داشتند. حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* هواداران حاضر در ورزشگاه با یک بنر با مضمون «برانکو، تا آخر پشتت هستیم» به حمایت از سرمربی پرسپولیس پرداختند.

* برانکو ایوانکویچ از کنار زمین تمرینات پیش از آغاز مسابقه شاگردانش را زیر نظر داشت این در حالی بود که صبایی ها زیر نظر محمد دایی تمریناتشان را پیگیری می کردند.

* در شرایطی که محسن بنگر در این مسابقه از همراهی سرخپوشان محروم است اما در کنار سایر بازیکنان در زمین حضور دارد. بنگر همچنین خوش و بش گرمی با محمد دایی داشت.

* لوکا ماریچ، برانکو ایوانکویچ و دستیاران کراواتش به سمت میاچ مربی کروات صبا رفتند و با این مربی خوش و بش گرمی داشتند.

* کریم باقری هنگام گرم کردن سرخپوشان در زمین غایب بود. هنگام گرم کردن محسن بنگر، رضا نورمحمدی و مصطفی قنبرپور توصیه هایی را به بازیکنان می کردند.

* مهدی طارمی هنگامی که توسط هواداران تشویق شد به سمت آنها رفت و دسته گلی را به میان آنها پرتاب کرد.

* تعدادی از عکاسان و توپ جمع کن های حاضر در کنار زمین با برانکو عکس سلفی گرفتند.