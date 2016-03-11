به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کمالی درباره طرح جریمه مشمولان غایب گفت: دولت پیشنهاد داده بود که غیبت از ۸ سال به ۵ سال کاهش یابد که این موضوع مورد مخالفت ستادکل نیروهای مسلح قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری در خصوص سربازی بر عهده ستادکل نیروهای مسلح است، گفت: در نهایت پیشنهاد دادیم که طبق قانون فعلی کسانی که ۸ سال و بیشتر غیبت دارند شامل این طرح شوند، این موضوع اخیرا در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

سردار کمالی یادآور شد: بر اساس این طرح، کسانی که دست کم ۸ سال غیبت دارند می توانند با پرداخت جریمه از خدمت سربازی معاف شوند و از آنجا که مبنا هشت سال است به ازای هر سال بیشتر از هشت سال حداقل ۱۰ درصد به مبلغ جریمه ها افزوده می شود، کسانی که در سال گذشته دارای هشت سال غیبت بودند، در سال آینده وارد نه سال غیبت می شوند.

جانشین معاون منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشت: مجلس پیشنهادی مبنی بر تقسیط مبالغ این جریمه را مطرح کرد اما ستاد کل پیشنهاد داد که در این زمینه بانک ها به متقاضیان وام دهند.

وی تصریح کرد: در نهایت پرداخت مبلغ جریمه ظرف مدت یکسال به صورت قسطی به تصویب رسید و از آنجا که این موضوع جزو خطوط قرمز ما نبود، مخالفتی با آن صورت نگرفت، البته دستورالعمل این موضوع در آینده ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاپایان اتمام اقساط ثبت نام کنندگان طرح جریمه مشمولان غایب، کارت آنان صادر نمی شود ، گفت: جزئیات و نحوه قسطی شدن این جریمه هنوز تعیین نشده اما متقاضیان باید ظرف مدت یکسال یعنی از ابتدای سال ۹۵ تا پایان سال ۹۵ مبلغ جریمه را به صورت کامل پرداخت کنند.

سردار کمالی خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود ۱۹۰ هزار نفر مبلغ جریمه را واریز کردند، تاکید بر این است که افراد باقیمانده تا پایان سال ۹۴ نسبت به پرداخت جریمه خود اقدام کنند تا در شمول ۱۰ درصد جریمه اضافی قرار نگیرند.

وی اظهار داشت: در سال آینده قطعا زمانی تعیین می شود تا افراد جامانده از این طرح دوباره ثبت نام کنند.

جانشین معاون منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح در خاتمه گفت: مشمولان و متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب و خانواده هایشان اخبار مربوط به خدمت وظیفه عمومی را فقط از طریق ستادکل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا پیگیری کنند و به نقطه نظرات افراد مسئول و غیر مسئول به هیچ عنوان توجه نکنند تا دچار مشکلاتی همچون غیبت نشوند.