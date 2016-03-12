تاریخ و طبیعت را در نگارستان ایران مرور کنید

خبرگزاری مهر- گروه استانها: آب و هوای چهار فصل و تنوع نعمت های الهی باعث شده نگارستان ایران ظرفیت های گردشگری خوبی داشته باشد. وجود دریا، بندر، اسکله، جنگل، بیابان، آبشار، غار، تالاب، گلفشان در کنار آثارهای تاریخی باعث شده یکی از استان هایی باشد که به عنوان یک گزینه مناسب برای سفرهای نوروزی مطرح است. به همین دلیل است که این استان هرساله به‌خصوص در ایام نوروز میزبان گردشگران زیادی است.

آمارها نشان می دهد در ایام نورورز سال ۱۳۹۴ بیش از ۳۰۴ هزارنفر در استان گلستان اقامت داشته اند. این در حالی است که در نوروز سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیون نفر به استان گلستان سفر کرده اند.

آمارهای ثبت شده از بازدیدها از اماکن استان گلستان گویای این است که در این سفر‌ها بازدید از برج قابوس در شهرستان گنبد کاووس افزایش چشمگیری داشته و بیش از ۴۱ هزار نفر از بلندترین برج آجری جهان بازدید کردند. بازدید از موزه‌ها و شهر تاریخی جرجان نیز بیشتر از سال‌های گذشته بوده و افزایش زیادی را نشان می‌دهد.

در ایام نوروز سال گذشته ۲۳ هتل در استان گلستان با ظرفیت پذیرش یک هزار و ۴۳۴ نفر آماده خدمت‌رسانی بوده و قابلیت پذیرش ۶۷۶ نفر در میهمان‌پذیرهای گلستان و ۱۵۳ نفر در هتل آپارتمان، ۴۳۰ نفر در منازل استیجاری استان، دو هزار نفر در کمپ‌های استان و ۶ هزار و ۵۲۴ نفر در ۱۸۴ مدرسه استان گلستان وجود دارد. همچنین ۷۰ هزار نفر نیز ظرفیت اسکان نوروزی در دیگر واحدهای اقامتی در نظر گرفته شده است.

معرفی استان گلستان

استان گلستان با مساحت دو میلیون و ۴۰۳ هزار و ۷۷۴ کیلومتر مربع حدود ۱.۳ درصد مساحت کل کشور را در بر می گیرد و در بخش شمالی ایران واقع شده است. این استان با پیشینه تاریخی غنی و طبیعت چشم نواز، مردمانی با زبان و فرهنگ متنوع را در خود جای داده است.

گلستان از شمال با کشور ترکمنستان و از جنوب با استان سمنان، از شرق با استان خراسان شمالی و از غرب با دریای خزر و استان مازندران همسایه است.

این استان براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۹۳، شامل ۱۴ شهرستان، ۲۹ شهر، ۲۷ بخش، ۶۰ دهستان و ۱۰۶۶ روستا و آبادی بوده و جمعیت گلستان براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۱۴ نفر که ۵۰.۹۹ درصد آن در شهر و ۴۸.۹۶ درصد آن در روستا و ۰.۰۴ به صورت غیر ساکن زندگی می کنند.

راههای ارتباطی

استان گلستان از طریق راه آهن سراسری (راه آهن شمال) از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به ساری و سوادکوه و گرمسار و تهران متصل شده‌است. همه ساله به دلیل موقعیت خوب استان در مسیر مسافرین عازم به مشهد از سمت استان مازندران پذیرای هزاران گردشگر ایرانی است.

گلستان همچنین بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که مسیر اصلی شمال مشهد معروفترین مسیر استان است که از غرب و از شهر نوکنده وارد استان شده و در شرق از جنگل گلستان به خراسان شمالی متصل می شود. همچنین مسیرهای توسکستان، النگ و خوش ییلاق نیز به نوعی جاده های کوهستانی گلستان را به استان سمنان و شهرستان شاهرود متصل می کنند.

گلستان همچنین دارای فرودگاه بین المللی واقع در شمال و پنج کیلومتری شهر گرگان است که در ایام هفته از تهران پروازهای مستقیم و رفت و برگشت دارد که مسیر هفت ساعته جاده را به کمتر از یک ساعت کاهش می دهد. علاوه بر پروازهای روزانه به تهران، پروازهای هفتگی به مشهد مقدس، زاهدان و نجف هم جزو برنامه های فرودگاه گرگان است.

جغرافیای گلستان

استان گلستان از نظر ناهمواری به سه ناحیه تقسیم می‌شود. ناحیه کوهستانی که این ناحیه از ارتفاع ۵۰۰ متری تا بیش از ۳۰۰۰ متر را در بر گرفته و پوشیده از گونه‌های جنگلی و مرتعی است.

ناحیه کوهپایه‌ای که این ناحیه شامل تپه‌های کوچک بادرُفت، تپه‌ماهورها و بدبوم‌ها است که پوشیده از اراضی جنگلی هستند و ناحیه جلگه‌ای و اراضی پست که ارتفاع این ناحیه در حاشیه دریاچه کاسپین و خلیج گرگان پایین‌تر از سطح دریای آزاد و به تدریج به سمت شرق به ارتفاع افزوده می‌شود. این منطقه محل استقرار شهرها و اکثر روستاهای استان است. به لحاظ تراکم جمعیت، اراضی کشاورزی، صنایع، دامپروری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از مجموع مساحت استان گلستان حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار هکتار را مرتع و ۴۳۰ هزار هکتار را جنگل تشکیل داده و در مجموع حدود ۷۰ درصد از سطح استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد.

خلیج گرگان و جزیره آشوراده

تنها جزیره شمال ایران در دریای خزر و همجوار با خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله است. این ویژگی و سرسبزی شمال که همواره مورد پسند ایرانیان بوده، آشوراده را به کانون توجه دست‌اندرکاران گردشگری تبدیل کرده است. محل دسترسی این جزیره از طریق بندرترکمن و به وسیله قایق های موتوری است که خودش لذت دو چندانی را می دهد.

این جزیره در فصل مهاجرت پرندگان فراوانی استراحت می کنند و از گونه های گیاهی و جانوری خاص خود برخوردار است. در اسکله دریای بندرترکمن بازارچه محلی وجود دارد که می تواند محل خوبی برای تهیه سوغاتی باشد.

پارک جنگلی امام رضا(ع) کردکوی

کردکوی یکی از شهرهای سرسبز استان گلستان است که به دلیل همجواری با جنگل از پارک جنگلی زیبایی نیز برخوردار است. در این پارک نیز امکانات اولیه رفاهی برای گردشگری فراهم است. در جنوب این شهرستان روستای دارزنو واقع است و به دلیل ارتفاع زیادی که دارد منطقه وسیعی از استان گلستان و دریای خزر نمایان است. در جنوب این روستا و در میان دشت های رشته کوه البرز نیز میل رادکان به عنوان یکی از آثار تاریخی و قدیمی منطقه قرار دارد و در ادامه این مسیر و به سمت غرب نیز روستای زیبای جهان نما واقع است.

اسکله بندرگز

شهرستان ساحلی بندرگز نیز علی رغم وسعت کم امکانات گردشگری مناسبی برای حضور گردشگران و استفاده از خلیج گرگان فراهم است. اسکله این شهرستان در کنار قایق سواری می تواند ساعت های خوشی را برای گردشگران مهیا کند. جنگل وطنا در این شهرستان با درختان راش سر به فلک کشیده به عنوان یکی از جنگل های زیبا می تواند ساعات خوشی را برای مسافران به وجود اورد.

پل تاریخی آق قلا

پل تاریخی آق قلا در این شهرستان قرار دارد و از سویی به دلیل سکونت قوم ترکمن از نظر غذاهای محلی می تواند به گردشگران نوروزی غذاهای جدیدی را ارائه دهد. سد وشمگیر، تالاب اینچه، گل‌فشان های‌ قارنیارق، اینچه، نفتیجه و قمستی از دیوار تاریخی گرگان نیز در نزدیکی این شهرستان است.

آلاگل ، آلماگل، آجی گل و اینچه برون

سه تلاب مهم و دیدنی کشور که در مرز ایران و ترکمنستان و همچنین در جوار روستای مرزی اینچه برون قرار دارند می تواند نوازش گر چشمان هر مسافری باشد. این سه تالاب در فصول مهاجرت میزبان پرندگان مهاجر است و از نظر گونه های گیاهی و جانوری بخصوص ماهی بسیار غنی است. مرز اینچه برون نیز دارای یک بازارچه مرزی است که اجناس زیادی را برای فروش ارائه می دهند.

بافت تاریخی گرگان

این بافت به عنوان قدیمی ترین بافت تاریخی ثبت شده و در آن خانه تاریخی، موزه، امام زاده قدیمی، مدرسه تاریخی و مسجد است که پیشینه تاریخی آن ها به زمان قاجار و ماقبل آن بر می گردد وجود دارد.

یکی از تفرج گاه های مورد علاقه گرگان است که در آن امکانات بهداشتی، رفاهی، گردشگری و تفریحی فراهم است. کاخ موزه گرگان که در گذشته کاخ پادشاهان کشور بوده و در حال حاضر تبدیل به موزه شده دارای دو طبقه است که در طبقه پایین آن مجسمه مشاهیر گرگان از گذشته تا به حال قرار دارد و در طبقه بالای آن آثار مربوط به ساکنان این کاخ به نمایش گذاشته شده است.

پارک جنگلی ناهارخوران

این پارك از قدیمی ترین تفرجگاه های استان گلستان بوده كه در ۴ كیلومتری جنوب شهر گرگان واقع شده است. دارای فضای جنگلی در طرفین جاده برای تفرج است و با داشتن آب و هوای مناسب و دامنه پر شیب جنگلی مورد استفاده تفرج كنندگان داخلی و خارجی قرار می گیرد.

تپه قلعه خندان

تپه قلعه خندان مربوط به دوره ساسانیان و دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در گرگان، میدان مازندران، جبهه جنوبی خیابان عدالت واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت ۱۷۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

پارك جنگلی قرق

این پارك در ۲۳ كیلومتری شرق گرگان در كنار جاده اصلی ترانزیت واقع شده و مساحت آن ۶۵۰ هكتار است. بخش اعظم پارك جنگلی قرق در محیط جلگه ای قرار گرفته و دارای امكانات تفرجی است. این پارك محل نگهداری گوزن های بومی جنگل های شمال ایران است.

آبشارکبودوال

جنگل و آبشار کبود وال جزو مناطق معروف علی آبادکتول است که گردشگران داخلی و خارجی زیادی همه ساله برای بازدید از آن مراجعه می کنند. آبشار کبودوال به عنوان معروف ترین آبشار خزه ای دنیا شناخته می شود. جنگل زرین گل، امام زاده های مختلف و جنگل افراتخته نیز ار مراکز گردشگری این منطقه است.

گل رامیان

معروفترین مکان گردشگری رامیان منطقه گل رامیان است. دریاچه و چشمه گل رامیان در جنوب شهر رامیان یکی از شهرهای تابع استان گلستان واقع شده است. این چشمه در دامنه کوه پنهان خانه قرار گرفته است. چشمه گل رامیان به صورت یک استخر طبیعی در ۵ کیلومتری جنوب شهرستان رامیان و در ۸۵ کیلومتری مرکز استان (گرگان) قرار دارد. از سه طرف به جنگل و از یک طرف به زمین های زراعی متصل است.

آبشارشیرآباد

آب این آبشارها که با درخشندگی و شکوه خاصی از ارتفاع زیاد به داخل استخرهای پایین‌دست فرو می‌ریزند، به‌عنوان عنصر ممتاز طبیعی به‌شمار می‌آیند و قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای را برای جذب جهانگردان و محققان ایرانی و خارجی فراهم آورده است.

غار شیرآباد

از غارهای مهم طبیعی و جالب غار شیرآباد در شهرستان رامیان است که ضمن جاری بودن آب از آن و ایجاد آبشارهای گوناگون، زیستگاهی بسیار مهم برای بعضی از گونه‌ها از جمله سمندر کوهستانی به‌شمار می‌رود. بر قسمت اعظم غار تاریکی مطلق حکم فرماست و در انتهای آن نیز چشمه‌ای وجود دارد که منشأ ایجاد غار در طول قرن‌های گذشته بوده است.

پارک جنگلی چهل چای

پارک جنگلی چل چای از مراکز گردشگری مهم مینودشت است. از سوی در ارتفاعات جنوبی این شهرستان سایت پروازی پاراگلایدر واقع است و بسیاری از مسابقات کشوری در این منطقه برگزار می شود.

غارکیارام

شهرستان گالیکش نیز در دامنه جنگل و کوه واقع است و روستاهایی مانند فارسیان که دارای چشمه و درخت گردوی ۷۰۰ ساله است و غار کیارام از مراکز گردشری گالیکش است.

پارک ملی گلستان

پارك ملی گلستان نخستین پاركی است كه در ایران عنوان پارك ملی را به خود اختصاص داده است. این پارك با داشتن اقلیم های متفاوت و مناطق زیستی متنوع جنگلی، استپی و چشم اندازها و مناظر متبوع طبیعی از جمله جاذبه های گردشگری استان گلستان محسوب می گردد.

میل گنبد

شهرستان گنبد کاووس در شرق استان گلستان و دومین شهر بزرگ استان است. از مراکز گردشگری مهم آن میل گنبد، بقعه دانشمند، امامزاده یحیی بن زید، خرابه های شهر جرجان و میدان سوار کاری اسبدوانی است.

دیوار گرگان

از آثار تاریخی نزدیک کلاله دیوار گرگان است که سومین دیوار بلند دنیا است قدمتی دیرینه دارد. از سوی بیشتر اکتشافات این دیوار نیز در محدوده این شهرستان است. این سرزمین خوش آب و هوا از آرامشگاه‌های بهاری و تابستانی شاهان اشکانی بود. در همین دوران بود که ساختن دیوار بزرگ گرگان آغاز شد تا از یورش هون‌ها به خاک ایران جلوگیری کند. کار ساختن این دیوار، که درازای آن را از ۱۵۵ تا ۱۷۰ و گاهی ۳۰۰ کیلومتر نوشته‌اند، در دوره ساسانی نیز پیگیری شد.

آبشارهای لُوه

در فاصله ۱۴ کیلومتری غرب پارک ملی گلستان و در جنوب روستای لوه در شهر گالیکش شهرستان مینودشت، مجموعه آبشارهایی به همین نام واقع شده است.

خالد نبی

مجموعه گورستان و زیارتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله ۹۰ کیلو متری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و ۵۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان کلاله و ۶ کیلومتری روستای گچی سو نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده‌است.

راه ارتباطی زیارتگاه خالد نبی کوهستانی بوده، ولی از طریق کلاله و تمرقره قوزی تا آن محل راه دشواری نیست. بدلیل دوری راه و فقدان وسیله نقلیه و کمبود تسهیلات رفاهی در محل و همچنین گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان، بهترین زمان برای انجام فرایض دینی و زیارت ماه‌های فروردین و اردیبهشت است.

مراکز اقامتی

گلستان در حال حاضر حدود ۵۰ مجمتمع پذیرایی بین راهی، ۱۳ مهمان پذیر و ۲۵ هتل در شهرستان های استان دارد.

سه پلیس راه در نوکنده که ورودی غربی گلستان است، آزادشهر و همچنین تنگراه که ورودی شرقی گلستان مستقر شده است.

طرح امداد رسانی و ایمنی راه ها نیز در ۸۱ محور و ۵هزار کیلومتر اجرا می شود. مسافران و هم استانی ها می توانند با شماره تلفن گویای ۱۴۱ و شماره ۳۲۲۲۳۱۳۱ الی ۵ با مامورانی که در مرکز پلیس حضور دارند تماس گرفته و از وضعیت ترافیکی و جاده ای مطلع شوند.

طرح راهداری ویژه نوروز از ۲۵ اسفند آغاز می شود و ۱۷ فروردین ۹۴ ادامه دارد. دستگاه خدمات رسانی مانند راهداری، هلال احمر، اوژانس، حمل و نقل و پایانه ها امداد خودرو جاده ای، پلیس راه و راهور در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی رزمایشی به صورت نمادین در ۲۵ اسفند اجرا می کنند.

در شانزدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در گلستان بیش از٨٥٠ نفر از اعضای جوان، فعال و آموزش دیده با شعار «بی گدار به جاده نزنیم و ظریف برانیم» به ارائه خدمات بشردوستانه به مسافرین و هم استانی های عزیز مشغول خواهند شد. در این طرح اهدافی چون پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری ایمن و سالم در ایام نوروز را با همكاری و مشاركت اعضای داوطلب در طرح با كیفیت هر چه تمام تر به گردشگران ارائه داده می شود.

برپایی خیمه های نماز، ارائه مشاوره های پیشگیری در حوزه سرطان و تهیه بروشور های آموزشی با بهره مندی از شخصیت پردازی انیمیشنی، از دیگر اقدامات در پست های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در گلستان است. اعضای تیم های سحاب (سامانه حركت های امدادی و بشردوستانه) نیز، جهت حضور در مناطق گردشگری استان و ارائه خدمات؛ آموزش های لازم را فرا گرفته اند.