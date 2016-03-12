خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- صدیقه امیدی: نقش چشمه ای که می جوشد و گلهایی که می روید تا در روزهای سرد زمستان، خاطره بهار را در یادها زنده نگه دارد و مهتابی که می تابد تا شب سیاه غصه ها به در شود و کبگ دری دنا بخواند و پازن پیر، صخره های سبز دنا را در نوردد همه در دستبافته های زنان این دیار طلوع کرده است.

آداب و سنت و تاریخ مردمان کهگیلویه و بویراحمد در تار و پود دستبافته های دختران ایل جاریست و قصه ای است بلند که در گوشه قالی جا خوش می کند.

از هر کجای سرزمینمان که آمده باشی می توانی قصه ای از این زندگی را با خود همرا کنی، قصه مادرانی که بر دار قالی چشمه ساران و درختان و طبیعت زادگاهشان را می نگارند.

صنایع دستی مردمان این دیار اصالتی دارد که می توانی آن را در گوشه و کنار هر خانه ای بیابی و اگر میهمان این دیار شدی آن را به یادگار به خانه ببری.

یکی از دستبافته های زنان عشایر کهگیلویه و بویراحمد قالی و قالیچه است و دختران ایل از کودکی با بافت آن آشنا می شوند و همراه با مادران بر دار قالی گره می زنند، این دست بافته در بیشتر نقاط روستایی و عشایری کهگیلویه و بویراحمد رواج دارد.

جاجیم هم از دستبافته هایی است که عشایر کوچنده برای زیر انداز، رو انداز و رختخواب پیچ از آن استفاده می کنند و در قدیم از این بافته برای پوشش روی کرسی ها استفاده می شد.

رنگ و روح عشق در تار و پود این دستبافته موج می زند و زیبایی اش دل هر بیننده ای را می رباید.

گبه یکی از مهمترین دست بافته های عشایر بویراحمد و قشقایی و نوعی فرش با پرزهای بلند و چند پوده است که زیبایی خاصی دارد و زنان در قدیم برای جهیزیه خود میبافتند.

گلیم نیز از دیگر دستبافته های زیبای عشایر کهگیلویه و بویراحمد است که به علت سبکی، امکان استفاده در مکانهای مختلف این دستبافته را به یکی از پر طرفدارترین دستبافته های استان تبدیل کرده که هم به عنوان زیرانداز و هم به شکل تزیینی در خانه ها استفاده می شود.

سابقه گلیم بافی در این استان بسیار طولانی است و یکی از دستبافته هایی است که مشتاقان و دوستداران فراوانی را به سوی خود کشانده است.

توبره یا به گویش محلی عشایر کهگیلویه و بویر احمد "توربه" کیف مستطیل شکل زیبایی است که در ایلات و عشایر کتاب قرآن را در آن می گذارند و بر وسط سیاه چادر آویزان می کنند و دختران ایل هم به عنوان جهیزیه آن را به خانه شوهر می برند.

این بافته کیف مانند، بوسیله دسته هایی که در طرفین آن قرار دارد، به آسانی حمل می شود و به جای کیف نیز می توان از آن استفاده کرد. این دستبافته امروزه جنبه تزیینی یافته و بر دیوار خانه ها همچون تابلویی زیبا می درخشد.

آئینه دان یا چنته در هر خانه و سیاه چادری به چشم می خورد. کیفی دسته بلند است که برای نگهداری وسایل و آینه کاربرد دارد. بافت «چنته» ممکن است گلیم بافت و یا قالی بافت یا یک روی آن گلیم بافت و روی دیگر به شیوه قالی بافته شده باشد.

نمکدان با نمکدانهای امروزه ما بسیار متفاوت است و دستبافته ای است که در گذشته برای نگهداری نمک و حمل آن استفاده می شد و هنوز هم نمونه هایی از آن در میان عشایر کوچرو دیده می شود.

خورجین بافته ای عشایری است که برای حمل آذوقه بر پشت چهارپایان مورد استفاده قرار می گیرد و شبیه به دو کیسه متصل بهم است.

سفره از بافت های عشایری است که زنان عشایر به هنگام پخت نان از آن استفاده می کنند و چانه های خمیر نان را روی آن می چینند.

حور یا جوال دستبافته ای از جنس مو و پشم است که عشایر کهگیلویه و بویر احمد برای حمل و نقل مواد مورد نیاز خود مانند کاه، بذر، آذوقه، آب و گاهی بزغاله ها و بره های نوپا از آن استفاده می کنند.

جانماز یا سجاده دستبافته دیگر از جنس گلیم یا فرش است و در ابعاد کوچکتر بافته می شود.

شله یا آلاتی دستبافتی است که از بافتن رشته هایی الوان از لباسهای کهنه به دست می آید که به عنوان زیرانداز و یا پوششی برای نشستن بر روی چهارپایان استفاده می شود.

عشایر همچنین برای پوشاندن چهارپایان خصوصاً اسب و الاغ از «جل» استفاده می کنند.

زنان عشایر با استفاده از مو یا پشم تابیده شده طنابهایی می بافند که در برپایی سیاه چادر و مهار گوسفندان و غیره از آن استفاده می شود.

در هر خانه ای در کهگیلویه و بویراحمد دستبافته های الوان زنان عشایر زینت بخش در و دیوار خانه هاست.