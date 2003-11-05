در بازار بورس فلزات تهران بيش از 51 ميليارد ريال فلز معامله شد

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز چهارشنبه در بازار بورس فلزات تهران در مجموع عرضه 19 هزار و 660 تن فلز در برابر 31 هزار و 900 تن قرار گرفت كه در نهايت 12 هزار و 660 تن آن معامله شد.

در معاملات امروز بورس تهران در مجموع 18 هزار و 640 تن فولاد عرضه شد كه 11 هزار و 840 تن آن به ارزش 36 ميليارد و

407 ميليون و 80 هزار ريال دادوستد شد.

همچنين عرضه يك هزار و 20 تن مس در برابر يك هزار و 100 تن قرار گرفت كه 820 تن آن به ارزش 15 ميليارد و 291 ميليون و 360 هزار ريال معامله شد.

امروز در بازار بورس فلزات تهران در زمينه فلز آلومينيومي هيچ معامله اي انجام نشد.



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