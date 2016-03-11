  1. جامعه
معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش:

مدارس تا ۲۶ اسفند دایر هستند/ فردا تعطیل نیست

معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه فردا ۲۲ اسفند هیچ مدرسه ای تعطیل نیست، گفت: مدارس تا ۲۶ اسفند دایر هستند.

رسول پاپایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی شنبه ۲۲ اسفندماه وجود دارد، گفت: تمام مدارس سراسر کشور روز شنبه ۲۲ اسفند ماه دایر هستند.

وی افزود: خانواده به شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی وجود دارد، توجه نکنند و خبر تعطیلی مدارس را از پورتال وزارت آموزش و پرورش و خبرگزاری های رسمی پیگیری کنند.

معاون مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تمام معلم ها تا روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ماه در مدارس حضور دارند و خانواده ها نیز با حضور فرزندانشان در مدارس با وزارت آموزش و پرورش همکاری کنند.

    • آرمان رضایی ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چرا مدارس باید تا ۲۶اسفند بازباشد ما چه گناهی کرده ایم سال های قبل زودتر از موعد تعطیل میشد

