مدارس تا ۲۶ اسفند دایر هستند/ فردا تعطیل نیست

رسول پاپایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی شنبه ۲۲ اسفندماه وجود دارد، گفت: تمام مدارس سراسر کشور روز شنبه ۲۲ اسفند ماه دایر هستند.

وی افزود: خانواده به شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی وجود دارد، توجه نکنند و خبر تعطیلی مدارس را از پورتال وزارت آموزش و پرورش و خبرگزاری های رسمی پیگیری کنند.

معاون مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تمام معلم ها تا روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ماه در مدارس حضور دارند و خانواده ها نیز با حضور فرزندانشان در مدارس با وزارت آموزش و پرورش همکاری کنند.