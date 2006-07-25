به گزارش خبرگزاري "مهر"، مدير فرهنگي هنري منطقه پنج با بيان اين خبر اعلام كرد دختران فيلمساز مي توانند در اين جشنواره كه از 29 آبان تا دوم آذرماه برگزار مي شود آثار خود را در بخش هاي فيلم كوتاه مستند، داستاني، پويا نمايي، تجربي و گزارشي با حداكثر زمان 30 دقيقه به رقابت بگذارند.

نرگس معدني پور ضمن دعوت از دختران هنرمند براي شركت در اين جشنواره خاطرنشان كرد آثار بدون هيچ محدوديتي در فرمت بتاكم، دي وي دي و دي وي كم و ميني دي وي و فيلم هاي 16 و 35 ميليمتري قابل شركت در جشنواره است. همچنين به منظور ايجاد زمينه حضور مخاطبان غيرحرفه اي هنرمندان، بخشي به عنوان فيلم گزارشي برگزار مي شود.

علاقمندان براي شركت در اين جشنواره و تكميل فرم ثبت نام مي توانند به نشاني بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسراي دختران مراجعه نمايند. تلفن: 44081028