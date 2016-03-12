به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان شرقی یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور به حساب می آید که زیبایی ها و نقاط گردشگری آن باعث شده مسافران و گردشگران داخلی و خارجی زیادی در ایام مختلف سال و به خصوص روزهای تعطیل به این استان سفر کنند.

آذربایجان ‌شرقی با داشتن بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۵ هزار و ۴۸۱ کیلومتر مربع مساحت، یکی از بزرگترین استان ‌های کشور است که بزرگ‌ترین و پرجمعیت ‌ترین استان ناحیه شمال غربی کشور نیز محسوب می‌ شود.

آذربایجان شرقی از سمت شمال به جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، از سمت غرب و جنوب غرب به آذربایجان غربی، از سمت شرق به اردبیل و از سمت جنوب شرق به زنجان محدود شده ‌است.

اهمیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک آذربایجان‌ شرقی قدمتی به اندازه آشنایی انسان با تجارت و بازرگانی دارد چراکه از زمان جاده ابریشم تاکنون این استان محور ارتباط خاور دور با قلب آسیا بوده ‌است.

همه این ویژگی ها در کنار داشتن بیش از ۵ هزار اثر تاریخی باعث شده تا این استان به قطب اصلی گردشگری در کشور تبدیل شود ولی سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا از این ظرفیت و صنعت ارزآور و پول ساز گردشگری در استان استفاده می شود یا خیر. آیا این صنعت نقش موثری در زندگی مردم این استان و رونق اقتصادی ایفا می کند یا خیر!؟

گردشگری صنعتی پردرآمد و اشتغال زا

صنعت گردشگری صنعتی پویا و با آینده‌ روشن تلقی می‌ شود، سرمایه‌ گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌ های گردشگری روبه افزایش است.

امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است چراکه این صنعت نه‌ تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی پردرآمد و اشتغال زا به حساب می آید.

در کشور ما نیز گردشگری برای استان هایی همچون آذربایجان شرقی که چندین هزار اثر تاریخی، گردشگری و روستاهای هدف گردشگری دارد، می تواند به مهم‌ ترین منبع کسب درآمد و عامل رونق اقتصادی در استان تبدیل شود.

همچنین باید فضای فعالیت در حوزه گردشگری طوری باشد که برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران جاذبه داشته و آنها از سود معقول و امنیت سرمایه خود در این فضا اطمینان داشته باشد.

ورود ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی به آذربایجان ‌شرقی

استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی به آذربایجان ‌شرقی در سال گذشته خبر داد و گفت: ظرفیت های زیادی برای توسعه صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی وجود دارد.

اسماعیل جبارزاده با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰۰۰ هزار اثر تاریخی در این استان گردشگران خارجی و داخلی زیادی را به آذربایجان شرقی جذب می کند، ادامه داد: باید زیرساخت های لازم نیز برای افزایش تعداد گردشگران و همچنین استفاده از این صنعت را فراهم کنیم.

وی به ضرورت جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری نیز تاکید کرد و گفت: باید شرایط ورود سرمایه گذاران به استان فراهم شود، سرمایه گذاران می توانند در بخش های مختلف استان از جمله حوزه گردشگری سرمایه گذاری کنند.

جبارزاده ابراز داشت: به مدیران و مسئولان استان تذکرات لازم برای رفع موانع سرمایه گذاری در بخش گردشگری را داده ایم که اکنون در همه شهرستان ها و نیز کلانشهر تبریز فضای سرمایه گذاری فراهم است.

توجه به صنعت گردشگری در سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به صنعت گردشگری دارد، گفت: باید برای استفاده از ظرفیت های گردشگری و نیز سرمایه گذاری در آنها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی پیش رویم.

داوود بهبودی با تاکید بر اینکه در سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی که نقشه راهی برای توسعه استان است به صنعت گردشگری توجه ویژه ای شده است، افزود: باید در استان از فرصت های رونق گردشگری استفاده کنیم چراکه اکنون در کشورهای مختلف جهان صنعت گردشگری بیشتر از صنایع دیگر گردش مالی دارد.

وی با بیان اینکه جایگاه این صنعت باید در استان ارتقا یابد، گفت: امکانات خوبی در حوزه گردشگری استان وجود دارد ولی با توجه به پتانسیل های زیادی که در استان آذربایجان شرقی وجود دارد این امکانات باید افزایش یابد.

بهبودی با تاکید بر اینکه وقتی یک گردشگر داخلی و یا خارجی وارد استان می شود در مقابل خدماتی که به وی ارائه می ‌شود باید هزینه پرداخت کند، گفت: این هزینه می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال باعث رشد اقتصادی نیز شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار آذربایجان شرقی به نقش رسانه ها نیز در معرفی ظرفیت های استان تاکید کرد و گفت: معرفی نقاط گردشگری یکی دیگر از ارکان توسعه صنعت گردشگری است.

بهبودی با اشاره به اینکه این استان یکی از امن‌ ترین استان های کشور از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی و داخلی است، ابراز داشت: باید شرایط را برای ورود گردشگران خارجی که با خود ارز به کشور می آورند، فراهم کنیم.

این صاحب نظر مسائل اقتصادی گفت: حمایت از صنعت گردشگری برای توسعه آذربایجان شرقی ضروری است.

صنایع جانبی رونق گردشگری به اندازه کافی وجود ندارد

یکی از سرمایه گذاران بخش گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنایع جانبی برای رونق گردشگری در آذربایجان شرقی به اندازه کافی وجود ندارد، گفت: تعداد هتل ها و مهمان پذیرهای این استان با توجه به سیل عظیم گردشگران کافی نیست.

علی یزدان منش با اشاره به اینکه رونق گردشگری در این استان با توجه به ظرفیت های موجود می تواند باعث توسعه و رشد منطقه شود، افزود: صنعت گردشگری اگر در کشور ما رونق یابد می تواند ما را از نیاز به درآمدهای نفتی خودکفا کند.

وی سپس با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری یکی ازمحورهای توسعه هر کشوری محسوب می شود، ابراز داشت: باید همه مسئولان شرایط ورود سرمایه گذاران به استان را فراهم کنند.

این سرمایه گذار به توان بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های توسعه صنعت گردشگری آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی ظرفیت ها و پتانسیل های لازم را دارد که باید این قابلیت ها را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

یزدان منش با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری درآذربایجان شرقی مغفول مانده است، افزود: باید برای توسعه گردشگری در این استان برنامه ریزی بلند مدت در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری انجام شود و سرمایه گذاری های بزرگی در این بخش صورت گیرد.

سرمایه گذاران نباید با مشکلات اداری و نامه نگاری های مرسوم مواجه شوند

یکی دیگر از سرمایه گذاران بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امکانات و جایگاه صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی گفت: باید زیرساخت های لازم برای گردشگری در آذربایجان شرقی ایجاد شود.

حشمت رئوفی افزود: برای ایجاد زیرساخت ها، باتوجه به اینکه دولت منابع مالی برای این بخش نمی تواند اختصاص دهد باید از توان سرمایه گذاران استفاده کنیم.

وی ابراز داشت: باید فضای جذب سرمایه را در این استان فراهم کنیم که نیاز است تشریفات زاید حذف شود و در صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات بخش گردشگری تسریع شود.

رئوفی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران نباید با مشکلات اداری و نامه نگاری های مرسوم مواجه شوند، اظهار داشت: اگر صنعت گردشگری رونق یابد و گردشگران خارجی بیشتر از این به استان بیایند زمینه های اشتغال برای جوانان زیادی ایجاد می شود.

به هرحال امیدواریم با تدبیر مسئولان برای جذب سرمایه گذار و معرفی ظرفیت های گردشگری آذربایجان شرقی توسط رسانه ها شاهد رونق صنعت گردشگری و افزایش شمار گردشگران ورودی به این استان و تاثیر مثبت آن بر زندگی و معیشت مردم باشیم.