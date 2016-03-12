خبر بد برای تیم ملی تکواندو/ یکی از امیدهای مدال طلا جراحی کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا اواخر فروردین ماه در فیلیپین برگزار خواهد شد و کادر فنی تیم ملی نیز پنجشنبه شب گذشته بعد از پایان رقابتهای لیگ برتر اسامی ۱۴ تکواندوکار را برای حضور در اردوی آماده سازی اعلام کرد. تکواندوکارانی که باید امروز خود را به کادر فنی در آکادمی ملی المپیک معرفی کنند.

یکی از نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی امید عمیدی بود. تکواندوکاری که کادر فنی به کسب مدال او در وزن ۸۷- کیلوگرم امید بسته بود. اما وی به دلیل مشکل «آپاندیسیت» روز پنجشنبه در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.

بستری و عمل جراحی عمیدی کادر فنی تیم ملی را در خصوص انتخاب نفرات مورد نظر خود دچار تردید کرده است. کادر پزشکی تیم ملی طی چند روز آینده در خصوص آخرین وضعیت عمیدی و اینکه آیا او به مسابقات قهرمانی آسیا می رسد یا خیر اظهار نظر خواهند کرد.

با توجه به زمان اندک تا مسابقات قهرمانی آسیا و مدت زمان نزدیک به یک ماه تمرینات، به احتمال فراوان کادر فنی تیم ملی در مورد خارج کردن وزن هفتم از اعزام به این دوره از رقابتها تصمیم گیری خواهد کرد. عمیدی یکی از بهترین های سنگین وزن کشورمان است که می توانست در مسابقات قهرمانی آسیا یکی از مدالهای کشورمان را به خود اختصاص دهد.

رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا در هشت وزن برگزار می شود و هر کشور می بایست شش تکواندوکار را به این مسابقات اعزام کند. مربیان تیم ملی وزن هشتم را حذف کرده اند و یک وزن دیگر باید تا روز چهارشنبه و زمان برگزاری مسابقات انتخابی حذف شود.

بيست و دومين دوره مسابقات قهرماني آسيايي ۲۰۱۶، اواخر فروردين‌ماه ۹۵ در شهر «مانيلا» فيليپين برگزار مي‌شود.