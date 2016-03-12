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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان:

زنجان رتبه نخست کاهش وقوع سرقت در کشور را دارد

زنجان رتبه نخست کاهش وقوع سرقت در کشور را دارد

زنجان- معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه زنجان رتبه نخست کاهش وقوع سرقت در کشور رادارد، گفت: وقوع جرایم در استان زنجان امسال بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ اسماعیل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش وقوع جرایم در استان زنجان طی ۱۱ ماه سالجاری خبر داد و افزود: وقوع جرایم در استان بیش از ۲۰ درصد کاهش دارد. 

وی به کاهش وقوع سرقت‌ها در استان زنجان طی ۱۱ ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: استان زنجان رتبه نخست کاهش وقوع سرقت در کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت:  اقدامات پیشگیرانه انتظامی و فیزیکی پلیس در کاهش وقوع سرقت‌ها مؤثر بوده و دقت مردم نسبت به حفاظت از اموال بیشتر شده است.

سرهنگ اسماعیلی تاکید کرد: با آموزش‌هایی که انجام‌گرفته و آگاهی و دقت مردم سرقت‌ها در استان زنجان کاهش داشته است.

وی گفت: در استان زنجان وقوع سرقت ها از خودرو، منازل، خودرو بسیار کاهش محسوسی داشته است.

سرهنگ اسماعیلی استان زنجان را جزو سه استان امن کشور دانست و گفت: استان زنجان در شاخص های امنیتی عملکرد خوبی دارد چرا که این استان درسالجاری سرقت مسلحانه، جرایم خشن و گروگان گیری نداشته است.

وی به رعایت حقوق شهروندی در استان اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی لازم و ضروری است. 

سرهنگ اسماعیلی گفت: پارک ها جایی برای استراحت و تفریح خانواده ها است و نباید مکانی برای آزار و اذیت مردم باشد و پلیس نیز برای جلوگیری از وقوع مشکلات و ناهنجاری ها وارد عمل می شود و در ایام تعطیلات نوروزی اقدامات لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: نیروی انتظامی استان زنجان در بحث رعایت حقوق شهروندی جایگاه خوبی در کشور دارد.

سرهنگ اسماعیلی افزود: خوشبختانه مردم با پلیس همکاری خوبی دارند و این خود عامل مهمی در بحث کاهش جرایم در استان زنجان می باشد.

کد مطلب 3578291

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