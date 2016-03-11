سودان جنوبی، بدترین کشور از لحاظ حقوق بشر

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العرب، رعد الحسین در گزارشی پیرامون وضعیت حقوق بشر در سودان جنوبی نوشت: سودان جنوبی از کشورهایی است که بدترین شرایط حقوق بشر را در جهان دارد و از تعرض به زنان به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و سلاح جنگی استفاده می شود.

وی افزود: دختران جوان در سودانی جنوبی به صورت سازمان یافته توسط نیروهای وابسته به دولت و شبه نظامیان متحد این نیروهای مورد تعرض قرار می گیرند و این تعرض گسترده در سایه بی توجهی جهان انجام می گیرد.

دفتر نمایندگی حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو قرار دارد، با صدور بیانیه ای اعلا کرد: جنایت های جنسی و حمله به شهروندان در سودان جنوبی می تواند در حد جنایت علیه بشریت باشد چرا که این جنایت به سازمان یافته و در سطح گسترده انجام می گیرد.

گزارش نمایندگی حقوق بشر سازمان ملل در سودان جنوبی شامل روایت های وحشتناک از کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان و افراد ناتوان، دفن افراد به صورت زنده و قتل آنها با شلیک مستقیم گلوله و یا حل آویز کردن آنها از درخت است.

گزارش مذکور می افزاید: دولت سودان جنوبی از طریق تجاوز، غارت و کشتار عمدی شهروندان در جریان جنگ داخلی، «سیاست سرزمین سوخته» در پیش گرفته است.

گفتنی است در ایالات نفتی «الوحده» سودان جنوبی، ۱۳۰۰ مورد تجاوز جنسی طی ۵ ماه ثبت شده است.