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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۲:۵۵

سودان جنوبی، بدترین کشور از لحاظ حقوق بشر

سودان جنوبی، بدترین کشور از لحاظ حقوق بشر

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت که شرایط حقوق بشر در سودان جنوبی در بدترین شرایط قرار دارد.

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العرب، رعد الحسین در گزارشی پیرامون وضعیت حقوق بشر در سودان جنوبی نوشت: سودان جنوبی از کشورهایی است که بدترین شرایط حقوق بشر را در جهان دارد و از تعرض به زنان به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و سلاح جنگی استفاده می شود.

وی افزود: دختران جوان در سودانی جنوبی به صورت سازمان یافته توسط نیروهای وابسته به دولت و شبه نظامیان متحد این نیروهای مورد تعرض قرار می گیرند و این تعرض گسترده در سایه بی توجهی جهان انجام می گیرد.

دفتر نمایندگی حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو قرار دارد، با صدور بیانیه ای اعلا کرد: جنایت های جنسی و حمله به شهروندان در سودان جنوبی می تواند در حد جنایت علیه بشریت باشد چرا که این جنایت به سازمان یافته و در سطح گسترده انجام می گیرد.

گزارش نمایندگی حقوق بشر سازمان ملل در سودان جنوبی شامل روایت های وحشتناک از کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان و افراد ناتوان، دفن افراد به صورت زنده و قتل آنها با شلیک مستقیم گلوله و یا حل آویز کردن آنها از درخت است.

گزارش مذکور می افزاید: دولت سودان جنوبی از طریق تجاوز، غارت و کشتار عمدی شهروندان در جریان جنگ داخلی، «سیاست سرزمین سوخته» در پیش گرفته است.

گفتنی است در ایالات نفتی «الوحده» سودان جنوبی، ۱۳۰۰ مورد تجاوز جنسی طی ۵ ماه ثبت شده است.

کد مطلب 3578316

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