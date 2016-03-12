جلوه گری بهار در روستاها/جشن طبیعت در نقطه صفر مرزی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آب و هوای چهار فصل و تنوع نعمت‌های الهی، آذربایجان غربی را به ایران کوچک مشهور کرده است، ایرانی با دریا، کوه، جنگل، دشت، صحرا، آبشار، گل فشان، رودخانه، تالاب، غار در کنار اماکن تاریخی مانند برج‌ها و گنبدها، خانه‌های تاریخی، دیوار دفاعی، موزه‌های تاریخی و مردم شناسی باعث شده آذربایجان غربی یکی از مراکز تأثیر گذار گردشگری کشور باشد.

با توجه به مرزی بودن و زندگی اقوام و ادیان مختلف در روستاهای آذربایجان غربی و وجود بناهای تاریخی و طبیعت بکر در اطراف آن‌ها، این مکان‌ها به نماد سنت‌ها و آداب و رسوم محلی تبدیل شده و جاذبه‌های بی نظیری در انتظار حضور علاقمندان به طبیعت گردی در طول ایام نوروز هستند.

جشن طبیعت در نطقه صفر مرزی

مناطق بکر و دیدنی روستایی از جمله تپه حسنلو، تپه‌های باستانی ربط، آبشار شلماش، کاخ بسطام، دریاچه مارمیشو، پیست اسکی خوشاکو، روستای پردانان پیرانشهر، جزایر و روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، باغ‌های بزرگ سیب و انگور در کنار وجود اقوام مختلف با فرهنگ، گویش و پوشش‌های مخصوص گوشه ای از پتانسیل‌های بالقوه حوزه گردشگری روستایی آذربایجان غربی بشمار می‌رود که توجه چندانی به آن‌ها نشده است.

روستای سوله دوکل در بخش سیلوانا با آبشار و طبیعت بکر، روستای بند ارومیه با خانه‌های پلکانی و طبیعت بکر، روستای سهولان در بخش مرکزی مهاباد با غار آبی تاریخی و بی نظیر، روستای احمد آباد تکاب بخش تخت سلیمان، همجوار کوه تاریخی و دیدنی زندان، آب گرم احمد آباد و محوطه تخت سلیمان، روستای شلماش و آبشار در بخش مرکزی سردشت، نمونه کوچکی از روستاهای گردشگری آذربایجان غربی هستند.

وجود جنگل‌های غنی در سردشت و پیرانشهر، قرار گرفتن روستاها در مناطق طبیعی بکر و دیدنی، وجود آثار و بناهای باستانی ثبت شده در فهرست آثار بین المللی و ملی در روستاها همگی دست در دست هم داده تا روستاها و طبیعت آذربایجان غربی که در برخی در نطقه صفر مرزی واقع شده‌اند را برای طبیعت گردان جذاب تر کند.

در این بین وجود عشایر در مناطق بکر و دیدنی کوهستانی آذربایجان غربی بویژه در مناطق شمالی استان نیز جاذبه ای بکر و بی نظیر برای طبیعت گردان محسوب می‌شود جاذبه ای که این روزها با جلوه گری شکوفه‌های بهاری عطر دل انگیزی را به مشام مسافران نوروزی هدیه می‌دهد.

روستای بند تفرجگاهی از جنس بهشت در ارومیه

تعداد تفرجگاه‌هایی از جنس بهشت در روستاهای آذربایجان غربی چنان زیاد است که می‌توان در هر کدام از روستاهای این استان اتراق کرد و دمی را در دل طبیعت آسوده از دود و دم شهرها گذراند.

علاقه به گردش در طبیعت و لذت بردن از عناصر طبیعی را شاید بتوان به جرات یکی از ویژگی‌های مشترک میان همه انسان‌ها دانست، تفرجگاه‌هایی چون بند، مارمیشو و دره شهدا در ارومیه، دریاچه پشت سد مهاباد، دشت ماراکان خوی و نظائر ان از جمله مهم‌ترین تفرجگاه‌هایی هستند که همواره در ایام تعطیلات نوروزی و تابستانی پذیرای مسافرین هستند.

به فاصله ۱۰ کیلومتری شهر ارومیه و در کنار روستای تاریخی بند و نیز رودخانه شهرجایی تفرجگاه بند واقع شده است، دوستداران طبیعت و نیز انواع غذاهای محلی و یا حتی مد روز می‌توانند در فضاهای شیک و مجلل و نیز سنتی ساخته شده در این منطقه بشینند و هم صدای زیبای آب را بشنوند و هم با تماشای طبیعت آن لذت ببرند.

این روستا از شمال به روستای میرآباد، از غرب به روستاهای اوعلی، نوشان علیا و سفلی، از طرف شرق به کلیسای سیرجانوسلو و بزوه و از جنوب به روستای شملکان محدود شده است. آب و هوای این روستا در فصول بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد است.

روستای بند از دیرباز محل مبادله کالاها و بازار روستایی منطقه ارومیه بوده است و در کنار بستر رودخانه شهرچای به صورت خطی استقرار و امتداد یافته است. قدمت روستای بند به بیش از سه قرن می‌رسد.

مارمیشو؛ ناشناخته‌ای در دنیای ارومیه

در فاصله مرز ایران و ترکیه دریاچه نیلی رنگ مارمیشو در میان کوهستان‌های ارومیه در روستایی به همین نام واقع شده است که چشم و دل هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند.

مسیر مسافرانی که از حاشیه رودخانه زیبای نازلوچای در غرب شهر ارومیه می‌گذرد در میان راه از روستاهای پسان، بانی و هلانی نیز برخورد می‌کند و به روستای مارمیشو می‌رسید. مسیر جاده در دره زیبایی قرار گرفته که خود از منظره کوهستانی خاصی برخوردار است.

در روستای مارمیشو با پیدا کردن زیارتگاه پیر خراسانی و ادامه دادن مسیری سنگلاخی اما زیبا می‌توانید به دریاچه مارمیشو برسید. دریاچه ای ۵ هکتاری با عمق ۵۰ تا ۶۰ متر که قزل آلاهای بومی‌اش در میان مردم منطقه شهرت دارند.

رودخانه نازلوچای از کوه‌های بایبون و ستاره لوند سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به تنگه‌ای بسیار سرسبز و دیدنی می‌رسد از جمع شدن آب این رودخانه دریاچه مارمیشو به وجود آمده که زیستگاه جانوران و گیاهان بسیاری است که برای نمونه می‌توان به ماهی قزل‌آلا، درختانی چون بید، بلوط، صنوبر، زالزالک و گیاهانی چون گون، لاله کوهی، شیرین‌بیان، زنبق وحشی و... اشاره کرد.

این منطقه به دلیل داشتن گیاهان متنوعی که دارد برای پرورش زنبور عسل نیز بسیار مناسب است و عسل آن بسیار مرغوب بوده و عطری از گل‌های وحشی را در خود دارد.

یکی از جالب‌ترین مناظری که در این سفر خواهید دید، چادرهای ایلات و عشایر است که در این منطقه اتراق کرده‌اند. آشنایی با نحوه زندگی عشایر بسیار جذاب است که در کنار بازدید از دریاچه و دیدن مناظر اطراف آن، می‌تواند خاطره‌انگیز باشد.

دره شهدا تفرجگاهی کم نظیر در دل طبیعت ارومیه

این دره یکی از تفرجگاه‌های مهم شهرستان ارومیه است که در مسیر ارومیه به اشنویه واقع شده است، این دره با وسعت زیاد و چشم‌اندازهای طبیعی خود و همچنین چشمه‌هایی که در داخل باغ‌ها و دره‌ها هست زیبایی خاصی به این منطقه داده است.

در روزهای تعطیل و فصل بهار و تابستان گردشگران و مسافران زیادی برای گذراندن اوقات فراغت به این دره می‌آیند. مردم این منطقه همگی کرد هستند که به لهجه کرمانجی سخن می گویند.

روستا و قلعه بردوک

روستای بردوک از توابع محال صومای برادوست در ابتدای دره سلطانی، در دامنه مشرف به رودخانه کم آبی قرار دارد، در دژ از سه بخش حصار تدافعی، دیوار میانی و ابنیه مرکزی تشکیل شده است.

حصارتدافعی: در ساختمان حصار تدافعی از سنگ‌های لاشه با ملاط احتمالاً ماسه و آهک استفاده شده و ستون‌های نیم دایره و توپر بسیار محکمی در فواصلی از دیوار تعبیه شده است. کتیبه ای در دو سنگ مرمر کوچک در کنار هم در بالای ورودی و زیر قوس دروازده دیده می‌شود. متن آن چنین است: " ... هذه العمارف صاحب السلطنت تقی سلطان بن نظربیک بن غازی بیک فی سنه ۱۰۷۸"

دیوار میانی: ورودی دروازه به شکل چهار گوش و به صورت عمیق در جبهه‌های میانی دروازه، در شرق دژ تعبیه شده است و به واسطه یک فضای کوچک مستطیلی شکل، معبر ورودی به بخش میانی را با دروازه اصلی بنا ارتباط می‌دهد.

ابنیه مرکزی: در بخش مرکزی قلعه بقایای چند بنای دیگر با واحد سالم وجود دارد. این بنا چهارگوش و مصالح آن سنگ‌های چهارگوش و ملاط آن شن و آهک است. بر نوک قله نیز بقایای یک برج دیدبانی مربع شکل از سنگ لاشه و ملاط شن و آهک دیده می‌شود.

بالای ورودی سنگی آن با قوس‌های کوچک از سنگ آهک سفید و سیاه تزیین شده و طرفین رئوس خارجی اضلاع آن با استفاده از سنگ‌های تراشیده شده آتشفشانی مزین شده است. شکل قوس‌های نگه دارنده گنبدها رومی و سنگ‌های سیاه رنگ تراشیده شده دارد.

روستا و آبشار زیبای سلوک

این آبشار در ۳۲ کیلومتری غرب ارومیه درمنطقه تررگور و در نزدیکی روستای سلوک واقع شده آب این آبشار از ارتفاعات کوههای سلوک از رشته کوههای زاگرس از ذوب برف‌ها و چشمه سارها تأمین و جاری است.

ارتفاع آبشار حدود ۷۶ متر بوده و در درهای پرشیب ازلای صخره‌های مشرف به روستا عبور و در مسیر بصورت پله‌های طبیعی بوده که بر زیبایی آن افزوده است.

این محل بصورت مکان تفرجی گسترده در بین اهالی مردم ارومیه شناخته شده و روزهای تعطیل هزاران نفر در دامن طبیعت زیبای این تفرجگاه به تفریح می‌پردازند.

راه دسترسی به این آبشار از طریق جاده انهر به جاده منتهی به محور سرو ـ راژان است که در غرب جاده مذکور اولین روستا بنام سلوک در آن قرار دارد. سول در زبان کردی به معنای آبشار است که نام روستا نیز از همین آبشار گرفته شده است.

کوه دالانپر بکرترین نطقه مرزی آذربایجان

کوه دالانپر با ارتفاع ۳۴۸۷ در نقطه مرزی سه کشور ایران، ترکیه و عراق واقع شده به طوریکه قلهٔ این کوه متعلق به این سه کشور است. این کوه در منطقه ای به نام سیلوانا واقع شده و به معنی محل پرواز عقاب‌هاست و جزوبکر ترین مناطق کشور محسوب می‌شود.

نزدیک‌ترین شهرستان به آن شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی است برای رسیدن به این منطقه باید از مسیر اشنویه به شهر زیوه و سپس روستای کیسیان، گوله بی و در نهایت سور دوکل عبور کرد.

مسیر روستا تا کوهپایه بیش از ۱۲ کیلومتر است که در شیبی ملایم باید پیموده شود در فصل‌هایی که برف کمی وجود دارد متوسط حدود ۱:۳۰ دقیقه زمان لازم است تا بتوان به قله رسید.

این کوه از لحاظ امنیتی با توجه به مرزی بودن بسیار کم خطر است و هیچ مشکل امنیتی و نظامی کوهنوردان را تهدید نمی‌کند از ویژگی‌های مهم این منطقه مهمان نوازی غافلگیر کننده روستائیان و عشایر منطقه هستند.

کوه دالانپر دارای یخچال‌های دائمی ایست و همچنین در ضلع غربی کوه دریاچه ای واقع است و در فصل‌های گرما جای مناسبی برای شنا کردن کوهنوردان است. از کوههای اطراف دالانپر می‌توان به بزسینا (برج سینا) و کوه بنجول اشاره کرد.

آبشار خرپاپ در دل جنگل پردانان پیرانشهر

هر چند طبیعت این منطقه پس از جنگ ایران و عراق آسیب زیادی دیده است اما با گذشت این سال‌ها، اثرات جنگ کمتر شده و هنوز می‌توان طبیعت بکر و سرسبز را در مرزهای غربی ایران زمین دید.

آبشار خرپاپ در میان جنگل‌های پردانان پیرانشهر و مرز استان‌های آذربایجان غربی و کردستان واقع شده است.

اهالی محلی نقل می‌کنند که به جهت وجود تعداد زیادی پل روی رودخانه در مسیر جنگل، این منطقه به پردانان که در زبان کردی به معنای پل‌ها می‌باشد معروف شده است.

روستا و آبشار شلماش

آبشار شلماش با بلندای حدود ۵۰ متر در سه طبقه در شمال غربی ایران زمین خودنمایی می‌کند، این آبشار در ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان سردشت در آذربایجان غربی قرار گرفته است.

مسیر دسترسی به آبشار شلماش: از سردشت در یک جاده کوهستانی زیبا به سمت روستای مراغان و روستای شلماش راهی می‌شویم که قبل از رسیدن به روستای شلماش، محوطه تفرجگاهی آبشار کاملاً مشخص است.

آبشار شلماش یکی از پرخروش‌ترین آبشارهای ایران زمینه و در مسیر رودخانه زاب کوچک قرار گرفته در محوطه اطراف آبشار امکانات گردشگری مناسبی از جمله پارکینگ، سرویس بهداشتی، فروشگاه، رستوان و کبابی وجود دارد.