کودکان در معرض سرب در بزرگسالی چاق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعات محققان دانشگاه میشیگان بر روی موش ها نشان می دهد قرارگیری در معرض سرب در مراحل اولیه رشد می تواند به گونه ای موجب تغییر در میکروب های روده شود که به شکل قابل توجهی احتمال چاقی در بزرگسالی را افزایش دهد.

«چوآن وو زی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «قرارگیری در معرض سرب در اوایل دوره زندگی، تاثیر بلندمدت و طولانی ای بر میکروبیوم های روده دارد و تغیر این میکروبیوم ها نقشی نسبی بر افزایش وزن بدن در بزرگسالی خواهد داشت.»

موش های نر بزرگسالی که در طول دوره جنینی و نوزادی در معرض سرب قرار گرفته بودند ۱۱ درصد درشت هیکل تر از بقیه موش ها بودند. سرب به آب نوشیدنی موش مادر افزوده شده بود و بدین ترتیب این موش ها در معرض این آلاینده قرار گرفتند.

محققان دریافتند تفاوت های در میکروبیوم های روده موش های قرار گرفته شده در معرض سرب ایجاد شده بود.