کرمانشاه در تکاپوی استقبال از نوروز/آمادگی نهادهای خدمات رسان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر ساله و با نزدیک شدن به ایام نوروز شاهد حضور گسترده گردشگران و مسافران نوروزی در استان کرمانشاه هستیم.

قائم مقام ستاد سفرهای استانی کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: رسانه ملی بهترین ابزار برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و توریستی استان کرمانشاه است و در باقیمانده پیش از فرارسیدن نوروز صدا و سیما تاجایی که امکان دارد استان را معرفی کند.

مجتبی نیک کردار افزود: مسئولان صدا و سیما عنوان و جملاتی کوتاه و اثرگذار در وصف کرمانشاه تعیین کند و مکرر در برنامه‌های خود بیان نمایند تا استان ما بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نیک کردار بر آمادگی تمام دستگاه‌های عضو ستاد سفر استان برای استقبال از نوروز تاکید کرد و گفت: شهرداری باید نسبت به آراستگی چهره شهر و جمع آوری زباله‌ها اقدامات لازم را انجام دهد و از هر حیث شهر آراسته و پاکیزه و زیبا باشد.

وی جانمایی ۸ نقطه شهر برای عرضه محصولات مختلف در ایام نوروز را اقدامی مناسب دانست و افزود: مسئولان توجه داشته باشند که نمایشگاه صنایع دستی طاقبستان در ایام نوروز مختص صنایع دستی باشد و در این منطقه از شهر نمایشگاه دیگری برپا نشود تا صنعتگران متضرر نشوند.

لزوم همدلی میان اعضای ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه

نیک کردار بیان کرد: مسئولان صنعت و معدن در ایام نوروز بر غرفه‌هایی که در امر فروش محصولات غذایی و... برپا می‌شوند نظارت لازم را اعمال نمایند.

قائم مقام ستاد سفرهای استانی کرمانشاه بیان کرد: از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای آماده سازی شهر در خصوص پاکسازی و زیباسازی استفاده و از داوطلبان کمک گرفته شود.

وی افزود: باید تمام اعضای ستاد خدمات سفرهای نوروزی در استان با همدلی و همزبانی سالی متفاوت را برای مهمانان نوروزی در استان رقم بزنند.

نیک کردار با اشاره به حدود ۲ هزار اثر گردشگری ثبت شده در استان کرمانشاه افزود: به عنوان مثال اگر کانون توجه گردشگران را تنها به۵۰ اثر گردشگری استان متوجه سازیم تحولی بسیار عظیم در توسعه صنعت توریسم و نیز اشتغال زایی در استان ایجاد می‌شود.

صنعت گردشگری از مهم‌ترین محورهای توسعه اشتغال است

وی بر ارائه آموزش‌های لازم در خصوص جذب گردشگر به ویژه در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: کرمانشاه به صفت مهمان نوازی شناخته شده و باید خاطره‌ای خوب در ذهن گردشگران به هنگام ترک استان باقی بماند لذا کسبه به طور خاص و مردم به طور عام باید رفتار و گفتار و کردار تحسین برانگیزی با گردشگران و مهمانان نوروزی داشته باشند.

نیک کردار با اشاره به لزوم آراستگی هر دستگاه در ایام نوروز بیان کرد: ما تجربه سال‌های گذشته را داریم و لذا ارائه خدمات بر اساس استاندارد از سوی دستگاه‌ها در ایام نوروز وظیفه است اما انتظار داریم خدمات ما بالاتر از استاندارد باشد.

معاون استاندار کرمانشاه در ادامه به بیان نتایج مثبت توجه به صنعت گردشگری در استان پرداخت و گفت: صنعت گردشگری از مهمترین محورهای توسعه اشتغال است و اگر بخواهیم از معضل بیکاری عبور کنیم باید به صنعت توریسم توجه شود.

وی استان کرمانشاه را از مهم‌ترین استان‌های توریستی کشور و عنوان کرد و افزود: این استان در رده‌های نخست کشور شناخته می‌شود و به لحاظ داشتن جاذبه‌های توریستی، تاریخی، اکوتوریستی، تنوع قومیت و مذاهب و آداب و رسوم و زبان، صنایع دستی و... حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

این مقام مسئول استان کرمانشاه را گهواره تمدن عنوان و تصریح کرد: استان کرمانشاه آرام آرام به سمت مقصد گردشگری در حرکت است و هر اندازه در بحث توریست و جذب گردشگر تلاش کنیم بازهم کم است.

ارائه بهترین خدمات در ایام نوروز برای مسافران و گردشگران

وی با بیان اینکه ارزیابی دستگاه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر در دستور کار قرار دارد، افزود: ارائه بهترین خدمات، شایسته‌ترین احترام در ایام نوروز تاکید ما به دستگاه‌ها است اما آنچه برای ما مهم‌تر است سودآوری و کسب درآمد از صنعت گردشگری است.

نیک کردار بیان کرد: ستاد خدمات سفر باید در سطح شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران فعال و وظایف دستگاه‌ها ابلاغ شود و از ظرفیت ایام نوروز برای جذب گردشگر در سراسر استان استفاده به عمل آید.

وی برند سازی را مهم‌ترین هدف در استان کرمانشاه در حوزه جذب گردشگر دانست و تصریح کرد: ما باید دنبال برندسازی برای استان باشیم و نباید تنها آثار تاریخی و گردشگری استان را محدود به طاقبستان و بیستون و ... کنیم.

نیک کردار خواستار پرهیز از یک جانیه گری در خصوص گردشگری شد و تصریح کرد: امروز در جهان کمتر گرایش به سمت گردشگری تاریخی است بلکه استقبال و توجه عموم به گردشگری خوراکی است و باید از این قابلیت مهم در استان استفاده شود.

وی برگزاری جشنواره‌ها، مسابقات ورزشی، گردشگری سلامت را از محورهای مهم برای جذب گردشگر در استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: انتظار داریم تمام دستگاه‌ها بالاتر از وظیفه خود در ایام نوروز کار کنند تا به مقصود گردشگری در استان برسیم.

نیک کردار اخذ کارت بهداشت برای متقاضیان عرضه مواد غذایی در ایام نوروز را الزامی دانست و تاکید کرد: مسئولان بهداشت باید نظارت فوق‌العاده‌ای در این زمینه داشته باشند.

نیک کردار با تاکید بر انجام برنامه ریزی برای گردشگری پایدار در استان با هدف انتفاع و رونق اقتصادی افزود: حدود هزار تخت در هتل‌های اقامتی استان و نیز بالغ بر ۲ هزار تخت در مسافرخانه‌ها داریم که باید برای ایام نوروز آمده شوند.

اجرای طرح نوروزی پلیس راه در استان کرمانشاه از ۲۵ اسفند

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه نیز افزود: رزمایش نوروزی همزمان با سراسر کشور ۲۵ اسفند در کرمانشاه برگزار می‌شود و پلیس راه استان برای این مهم از آمادگی کامل برخوردار است.

سرهنگ محمد مرادی افزود: پیشنهاد می‌شود در ایام نوروز همچون تجربه‌ای که در پیاده‌روی بزرگ در استان کسب شد در مسیرهای پرتردد مکان‌هایی همچون ایستگاه‌های صلواتی برپا شود تا رانندگانی که مسیرهای طولانی را رانندگی نمودند در بین مسیر استراحت و توقف کوتاهی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیشترین علل وقوع حوادث رانندگی ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان است، گفت: بیشترین مشکلی با آن مواجه هستیم روز ۱۳ فروردین روز طبیعت در بیستون است که از ساعت ۵ صبح سفرها شروع می‌شود و نزدیک بعداز ظهر با حجم بسیار بالایی از ترافیک در برگشت مواجه می‌شویم که باید تدبیری برای این مهم نیز اندیشیده شود.

سرهنگ مرادی در خصوص طرح نوروزی گفت: این طرح از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین برگزار می‌شود و نیروهای ما در محورهای مواصلاتی استان با آمادگی کامل حضور خواهند یافت.

افزایش دو برابری گشت‌های نامحسوس در استان کرمانشاه طی ایام نوروز

نماینده کمیته انتظامی ستاد سفر استان کرمانشاه نیز به آمادگی کامل نیروی انتظامی برای استقبال از نوروز اشاره و بیان کرد: در ایام نوروز ۴۷ ایستگاه پلیس در جاده‌های ورودی و خروجی استان مستقر خواهند شد.

سرهنگ برزو محمدی همچنین از افزایش دوبرابری گشت‌های نامحسوی در استان کرمانشاه طی ایام نوروز ۹۵ خبر داد و گفت: ۳۰ دستگاه خودرو برای گشت نامحسوس باید فراهم شود.

عضو جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه نیز از استقرار ۲۲ پایگاه امدادی در ایام نوروز در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۲۰ پایگاه راهنمای مهمانان نوروزی، ۷ ایستگاه نماز نیز در استان ایجاد می‌شود.