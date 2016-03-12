خبرگزاری مهر- گروه استانها: استان قزوین با داشتن بناهای تاریخی، مذهبی، امامزاده و بقاع متبرکه و صدها مسجد و حسینیه زیبا در کنار چشماندازهای طبیعی میتواند موردتوجه مسافران نوروزی قرار گیرد.
وجود بیش از ۲۵۴ امامزاده که در مناطق مختلف استان پراکندهشده شرایطی را فراهم کرده تا دوستداران اماکن مذهبی. زائران امامزادهها هم بتوانند ساعاتی توأم با معنویت را برای خود و خانوادهها فراهم کنند.
در این گزارش ضمن معرفی چند بنای مذهبی شاخص استان امیدواریم مسافران نوروزی در تعطیلات ایام عید بتوانند با برنامهریزی از این اماکن مقدس هم دیدن و ضمن زیارت قبور مطهر از فضایی معنوی هم در جوار معصومین برخوردار شوند.
مسجد جامع
مسجد جامع قزوین یا مسجد جامع عتیق یا مسجد جامع کبیر از بزرگترین مساجد ایران و کهنترین مسجد جامع ایران است.
بنای نخست آن بر روی آتشکدهای از دوران ساسانیان ساختهشده که آتشکده در بخش ایوان جنوبی بوده است.
این مسجد به سبک چهار ایوانی است و در شهر قزوین قرار دارد و بنای آن بهفرمان هارونالرشید به سال ۱۹۲ هجری ساختهشده که در یورش مغولان به قزوین ازآنجاکه مهمترین مسجدشهربوده، بخشی از آن(ازجمله ایوان جنوبی) تخریب گشته ولی در دورههای پسینترمیم شده است.
آثار معماری چند دوره در این بنا مشاهده میشود و قدیمیترین بخش آن متعلق به سده دوم اسلامی است که ایوانها در دوره صفوی بازسازیشده اما ایوان شرقی در دوره قاجار مرمتشده است.
ساخت مقصوره خمار تاشی در ضلع جنوبی مسجد به دستور امیر خمار تاش ابن عبدالله عمادی، وزیر سلطان ملک شاه سلجوقی به سال ۵۰۰ هجری قمری انجام شد و کتیبههایی به پنج ردیف نیز به خط کوفی گلدار، نسخ و ثلث در این مکان دیده میشود.
مسجدالنبی قزوین
مسجدالنبی معروف به مسجد سلطانی مسجدی در شهر قزوین است که این مسجد با حدود ۱۴ هزار مترمربع مساحت، کتیبههایی دارد که بر طبق آن فتحعلی شاه قاجار بانی مسجد ثبتشده اما شواهدی دال بر وجود مسجد در دوران صفوی نیز وجود دارد که معمار بنا را شخصی بنام استاد میرزای شیرازی دانستهاند و سال بنا را ۱۱۶۶ هجری شمسی عنوان کردهاند.
گنبد مسجد دو پوسته و صحن مسجد چهار ایوانی است و این بنا همانند مسجد جامع قزوین دارای شبستانی است که این مکان محل گردهمایی نمازگزاران در هر جمعه در قزوین برای نماز جماعت است.
مسجد سلطانی قزوین همراه با مسجد سلطانی بروجرد و مسجد سلطانی تهران از ساختههای دوران فتحعلی شاه قاجار محسوب میشود.
بنای پیغمبریه
پیغمبریه مربوط به دوره صفوی است و در قزوین، جانب شرقی خیابان پیغمبریه و جنب مدرسه و مسجد پیغمبریه در غرب بنای چهلستون قرار دارد و تاریخ ساخت بنا به دوران صفویه برمیگردد که در ادوار بعدی بازسازی و تکمیلشده و در سر درب ورودی حیاط کتیبهای وجود دارد که تاریخ اتمام بنا ۱۳۳۲ ذکرشده است.
این مکان را آرامگاه چهار تن از پيامبران بنیاسرائیل به نامهای:سهولی، سلام، القيا و سلوم میدانند و به «چهار انبياء» نیز معروف است که گفته میشود آنان پيامبرانی هستند كه مژده ميلاد مسيح را از اورشليم بهسوی شرق آورده بودند و از اسناد مـوقــوفات صفويه برمیآید كه اين مكان در پايان قرن يازدهم هجري زيارتگاهی مورداحترام بوده و باغهایی را بر آن وقـف کردهاند.
در تنها سندی که از این مجموعه وجود دارد، در کتیبه مدرسه پیغمبریه، بازمانده از دوره صفویه با نام «مقام شریف» از آن یادشده است.
بنای فعلی پیغمبریه از آثار میرزا مسعود شیخالاسلام محسوب میشود و حرم در چهار جهت دارای چهار شاهنشین است و طرح آن در داخل بهصورت بیست ضلعی است.
در چهار جانب حرم چهار قوس بلند برپاشده که به کمک فیل پوشها، طاق حرم را نگاه داشتهاند. از جایی که قوسها آغازشده، دورتادور حرم کتیبهای گچبری شده از سوره جمعه با رنگ طلایی روی زمینه لاجوردی به خط نسخ توسط مرحوم شیخ علی سکاکی نوشتهشده که ازجمله آثار هنری بقعه به شمار میرود، علاوه بر چهار پیامبر نامبرده، مقبره امامزاده صالح بن حسن مجتبی (ع) نیز در همین مکان است.
بنای امامزاده حسین(ع(
امامزاده شاهزاده حسین فرزند علی بن موسیالرضا(ع) است که مقبرهاش در شهر قزوین قرار دارد.
گفتهشده شاهزاده حسین در سفر به مرو در هنگام عبور از قزوین، در این شهر درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.
در دورهٔ حکومت صفویه برای این امامزاده که بعدها به شاهزاده حسین معروف شد، ساختمانهای متعددی بنا گردید و زیارتگاه مردم قزوین شد.
مجموعه بناهای شاهزاده حسین عبارتند از دروازه ورودی، ساختمان گنبد دار، رواق، میان سرا، ایوان، بقعه و اتاقهایی در اطراف صحن مرکزی یا میانسرا که ورودی مجموعهٔ شاهزاده حسین، از سمت شمال، شبیه دروازههای ورودی شهرهای عهد صفویه وقاجاریهاست.
این ورودی دارای طاقنما و شش مناره است که هر یک با کاشیکاریهای بسیار زیبا تزیینشده است.
بقعه شاهزاده حسین با دو ورودی از سمت شمال و جنوب در میان صحن بزرگی قرارگرفته و در اطراف صحن ایوانهایی وجود دارد که با کاشیکاری در طرحهای مختلف تزیینشده است.
ورودی بقعهٔ شاهزاده حسین دارای مقرنسکاری و تزیینات مختلف است که در دورهٔ قاجاریه با افزودن تالاری به آن شکل تازهای یافته و در بخش غربی و شرقی بقعه، دو رواق ساختهشده که به نامهای بالاسر و پایان پا معروف و دارای گچبری و کاشیکاری است.
فضای داخل بقعه شاهزاده حسین، با کاشی خشتی هفترنگ، بدنهٔ آن با آیینهکاری و زیر گنبد با کتیبههایی به خط ثلث درزمینهٔ لاجوردی تزیینشده و قدیمیترین و زیباترین اثر مجموعه شاهزاده حسین، درب چوبی منبتکاری شدهٔ آن است که در سال ۹۶۷ هجری به مجموعه اضافهشده است.
طبق کتیبهای از کاشی معرق، این مجموعه در سال ۱۰۴۰ هجری به دستور زینب بیگم، دختر شاهطهماسب صفوی، بازسازی و صندوق چوبی نفیسی بر مزار آن نصبشده است.
تاریخچه ثبت بنا
این بنا که اصالتاً مربوط به دوره ایلخانی است در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۱۸ با شمارهٔ ثبت ۳۳۹ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
در سالهای اخیر نیز مجموعهٔ شاهزاده حسین تعمیر اساسی شده و بناهایی را که به آن افزودهاند که ازجملهٔ آنها بنای یادبودی است که به یاد محمدعلی رجایی رئیسجمهور شهید ساختهاند و در اتاقهای اطراف امامزاده نیز شهدای جنگ تحمیلی به خاک سپردهشدهاند.
امامزادهها و بناهای مذهبی استان قزوین در ایام تعطیلات نوروزی آماده پذیرایی است تا برای مسافران ساعات خوشی را توأم بانشاط معنوی رقم بزند.
اگر به استان قزوین سفر کردید با برنامهریزی چندساعتی را هم برای بازدید از امامزادههای مذهبی بهویژه امامزاده حسین(ع) که در مرکز شهر قرار دارد اختصاص دهید تا با خاطرات خوشی از این استان عبور کنید.
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