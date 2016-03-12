روستاگردی در چهارمین جاده زیبای جهان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: از خیابان چالوس کرج که عبور کنید به سه راه عظیمیه می‌رسید سمت راست دَکه فروش تنقلات است دَکه‌ای که برای همه مسافرانی که از محور چالوس می‌گذرند آشناست، پل بیلقان را که پشت سر بگذارید به ابتدای ورودی جاده چالوس می‌رسید، آدران، ورودی روستای کُندر، پیست اسکی خور و روستای خوزنکلاه را رد می‌کنید پیچ و خم‌های جاده را پشت سر می‌گذارید؛ دیواره‌های سد کرج از دور پیداست.

پس از گذر از چند پیچ دیگر، منظره سبز رنگ آب سد به زیبایی‌های جاده اضافه می‌شود حالا دیگر سمت چپ شما کوه و سمت راست شما سد کرج است همیشه و در هر زمانی که از کنار سد کرج عبور کنید چندین ماشین کنار جاده پارک کرده‌اند و از روی بلندی زیبایی‌های سد را می‌نگرند. فرقی نمی‌کند تابستان باشد یا زمستان، همیشه در کنار سد خانواده‌هایی را می‌بینید که از پشت حصار مشبک کنار جاده در حال تماشای زیبایی‌های سد هستند.

اگر برای لحظاتی به جمع خانواده‌های کنار سد ملحق می‌شوید و از روی بلندی به آن سوی سد نگاه می‌کنید هاله‌ای از روستای واریان را می‌بینید که به نیز این منطقه معروف شده است روستایی که برای بسیاری از هم وطنان ناشناخته است. اهالی واریان برای رفت و آمد از قایق به جای تاکسی و اتوبوس استفاده می‌کنند.

کمی که از سد دور شوید به شهر آسارا می‌رسید همه مسافران جاده چالوس به اینجا که می رسند برای لحظه‌ای کوتاه هم که شده نیش ترمزی زده خود و همراهان را به خریدن ماست، پنیر و خوردن دوغ محلی دعوت می‌کنند.

کمی آن طرف‌تر روستای ماهان قرار دارد در سمت چپ جاده کدو تنبل‌های قد و نیم قد از دیوراه های جاده آویزان است پس از گذر از چند پیچ دیگر شهرستانک و باغ لاله‌های گچسر و روستای ولایت رود که قدمت ویلاهایش قجری است یکی پس از دیگری در برابر دیدگانتان نمایان می‌شود سمت راست جاده روی تابلوی بزرگ نوشته شده به پیست اسکی دیزین خوش آمدید.

به راهتان ادامه دهید از کنار روستاهایی با قدمتی هزار ساله، باغ‌ها، درختان کهنسال و ابنیه‌های تاریخی، رستوران‌ها و مراکز اقامتی می‌گذرید که همه دست به دست هم معجونی از جاذبه‌های گردشگری را در محور کرج – چالوس به وجود آورده‌اند زیبایی و سرزندگی محور کرج - چالوس بدون شک به وجود رودخانه کرج بستگی دارد از قدیم هم گفته‌اند هر جا آب باشد آبادانی به وجود می‌آید.

جاده چالوس که قدیمی‌ترها آن را به واسطه گردنه‌های سخت و خطرناکش «هزار چم» می‌نامند، یکی از جاذبه‌های مهم البرز به شمار می‌آید. جاذبه‌ای که بسیاری از مسافران عبوری و حتی البرزنشینان نیز با زیر و بم آن آشنا نیستند در ادامه شما را به روستا گردی در میان ۵۶ روستای محور چالوس دعوت می‌کنیم روستاهایی که هر کدامشان قدمتی هزار ساله دارد.

روستای سیجان

روستای سیجان در منطقه ارنگه واقع شده است پس از عبور از روستاهای سرزیارت و گوراب به این روستا می‌رسیم، این روستا با طبیعت بکر پذیرای گردشگران در تمامی فصول سال است.

سیجان بهشت‌های پنهان در پیچ و خم‌های جاده چالوس است البته این تکه از بهشت تنها بخش اندکی از جاذبه‌های این محور است گردشگران برای لذت بردن از این جاذبه‌ها باید نگاه خود را به چالوس به عنوان محوری عبوری و مسیری که صرفاً آنها را به شمال کشور می‌رساند تغییر دهند و ماشین خود را برای ساعتی هم که شده از مسیر اصلی این جاده خارج کرده و به سمت حواشی این جاده رانندگی کنند.

روستای گچسر

گچسر روستایی زیبایی است که در انتهای بخش آسارا قرار گرفته است. قدمت این روستا به دوره صفوی برمی‌گردد، گچسر را به دلیل این‌که دارای معادن غنی گچ است به این اسم نامیده‌اند. آب و هوای گچسر در همه فصل‌های سال معتدل و خنک است.

پل سنگی و کاخ رضا شاهی از دیدنی‌های این روستا به شمار می‌آید. در کنار تمام دیدنی‌ها و جاذبه‌های فراوان گچسر، پیست دیزین نیز بر زیبایی‌های این روستا افزوده است. کاخ روستای گچسر و کوره‌های گچ‌پزی از دیگر جاذبه‌های گردشگری این روستا هستند.

یکی دیگر از جاذبه‌های این روستا که در فصل بهار گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند باغ لاله‌هاست که در روستای گرماب گچسر قرار گرفته است. این باغ دارای بیش از ۳۰ واریته گل لاله و یک میلیون پیاز لاله است.

روستای شهرستانک

یکی دیگر از مکان‌های زیبا که در دل جاده چالوس قرار گرفته، روستای شهرستانک با عمارت ناصری است که به یکی از مقاصد گردشگری استان البرز تبدیل شده است. این روستا از توابع دهستان لورا در ۶۳ کیلومتری شمال‌غربی کرج و جاده چالوس قرار گرفته است. مردم این روستا عموماً زندگی خود را از طریق کشت غلات، گردو و میوه، پرورش زنبورعسل، تولید لبنیات، دامداری و جاجیم و شالبافی می‌گذرانند.

با سفر به این روستا علاوه بر لذت بردن ازطبیعت می‌توان سوغاتی‌هایی خوشمزه، برای دوستان و آشنایان خرید و به عنوان عیدانه به آنها داد.

روستای خوزنکلا

خوزنکلا در منطقه کوهستانی در جاده چالوس قرار گرفته است. این روستا نزدیکترین روستا به سد امیرکبیر است که خروجی آب سد باعث شده این روستا به شکل شبه جزیره‌ای نمایان شود. خوزنکلا دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌هایی با پوشش سبز و پرگل است.

مردمان محور چالوس مهمان نوازند که به خوبی از گردشگران میزبانی می‌کنند. گردشگران مطمئن باشند از سفر به روستاهای چالوس و هم صحبتی با ساکنان این منطقه پشیمان نمی‌شوند و با کوله‌باری از خاطرات خوش چالوس را ترک خواهند کرد.

روستای ولی‌آباد کندوان

یکی دیگر از ۵۶ روستا، روستای ولی‌آباد کندوان است، این روستا در ۶۰ کیلومتری جاده چالوس بعد از سیاه بیشه و قبل از پیچ «هزارچم» قرار گرفته است. از مکان‌های دیدنی این روستا باید به پالون سر، کارچال، فشک دره، ونک نو، تاپی، چنارسر و امام‌زاده حسن (ع) اشاره کرد.

روستای حسنکدر

حسنکدر روستایی در حاشیه جاده چالوس است که جاذبه‌های طبیعی، مذهبی و تاریخی بسیاری دارد. بسیاری از جاذبه‌های این روستا از دیدگردشگران پنهان مانده و کمتر کسی از آنها خبر دارد، علاوه بر این حسنکدر از آب و هوای دلپذیر و منظره‌های بسیار بکر و چشم نوازی هم برخوردار است.

این روستا دارای ۱۵ چشمه است که آب آنها خواص درمانی بسیاری دارد. علاوه بر این در این روستا می‌توان چشمه‌هایی را یافت که دارای آب گازدار با طعم تلخ و یا شیرین هستند. چاخان چشمه به عنوان معروف‌ترین چشمه این روستا دارای آبی است که هرگز خشک نشده است.

روستای مورود

این روستا در ۳۵ کیلومتری جاده چالوس قرار گرفته است. در مسیر این روستا آبشاری وجود دارد که به علت ارتفاع بالا و زیبایی فراوان، گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. در این روستا چشمه‌ای قرار گرفته که در همه فصول سال دارای آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جاده زیبای جهان از شهر کرج در استان البرز آغاز می‌شود و تا شهرستان چالوس در استان مازندران ادامه می‌یابد. وجود چشم اندازهای بکر و طبیعی یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این محور است.

کوه‌های سر به فلک کشیده البرز، رودخانه کرج، چشم اندازهای بدیع، روستاهایی با قدمت هزار ساله، درختان کهنسال، پل‌های تاریخی و آب و هوای خوش در این محور معجونی از جاذبه‌های گردشگری را به وجود آورده است که در هر فصل پای گردشگران داخلی و خارجی را به اینجا می‌کشاند.

وجود روستاهایی هدف گردشگری در این محور باعث شده است در روزهای پایانی هفته، ترافیک مهمان دائمی این محور باشد چرا که هم وطنان در گوشه گوشه کشور برای استفاده از آب و هوای خوش و مناظر دل فریب به اینجا می آیند.

جاذبه‌های گردشگری این محور در هر فصل زیبایی خاص خود را دارد. پس از رد شدن از هر تونل مناظر زیبا چشم هر بیننده‌ای را خیره نگاه می‌دارد شاید برای شما هم پیش آمده باشد در عبور از یک تونل نظاره گر باران باشید و در انتهای تونل بعدی آفتاب درخشان به شما سلام کند.