ایثار ماهان تندیس قم قهرمان سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر شد

علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور عصر جمعه در اصفهان خاتمه یافت و جام قهرمانی به نماینده قم اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار ماهان تندیس قم در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله نهایی این مسابقات برابر میزبان رقابت‌ها، تیم پیام مخابرات اصفهان قرار گرفت و در یک بازی نزدیک حریف خود را شکست داد.

مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم گفت: در این مسابقه، ایثار کار را بسیار خوب آغاز کرد و حتی در پایان کوار‌تر نخست با اختلاف ۱۵ پوئن و با امتیاز ۲۴ بر ۹ پیروز شد اما در ادامه، تیم اصفهانی فاصله را کاهش داد.

خوشرفتار بیان داشت: تلاش خستگی ناپذیر و اراده برای کسب پیروزی سبب شد بسکتبالیست‌های ایثار ماهان تندیس برتری خود را حفظ کنند و حریف قدرتمند خود را با نتیجه نهایی ۷۳ بر ۷۰ شکست دهد.

وی عنوان کرد: این پیروزی خیره کننده به معنای دومین قهرمانی متوالی ایثار ماهان تندیس در سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر پس از قهرمانی سال گذشته در قم بود.

مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم تصریح کرد: ایثار ماهان تندیس پیش از پیروزی بر مخابرات اصفهان، توانسته بود تیم‌های شهرداری آمل و حفاری خوزستان را شکست دهد و با کسب ۳ پیروزی از ۳ بازی در مرحله نهایی مقتدرانه قهرمان شد.

خوشرفتار خاطرنشان کرد: حمایت و پشتیبانی مسئولان و حامیان مالی ایثار در کسب این قهرمانی نقش مهمی داشت و بازیکنان و کادر فنی تیم برای قهرمانی در سوپرلیگ با وجود همه مشکلات، از جان مایه گذاشتند.