خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها:‌ یکی از علاقه های جهانگردان و مسافران همیشه چشم اندازهای طبیعی و خدادادی بوده است، چشم اندازهایی که کم نیستند در استان کرمانشاه است.

کرمانشاه به علت بافت طبیعی و سنگی خاصی که دارد، از معدود استانهای کشور است که بسیاری از غارها را در دل کوههایش جای داده است، غارهایی همانند غار "رطیلا"، "غار شکارچی"، " غار دو اشک" و دهها غار دیگر...

غاری "قوری قلعه" طولانی ترین غار آبی ایران و هفتمین اثرطبیعی ملی ایران، یکی از همین چشم اندازهای طبیعی و بکر در دل طبیعت استان کرمانشاه است که هر ساله بسیاری از علاقمندان را به سمت خود می کشاند.

همچنین این غار به علت شکل بسیار منحصر به فردش بیش از اندازه مورد توجه و علاقه زمین شناسان و غارنوردان است.

غار "قوری قلعه" جدای از اینکه از نظر علمی توجه خاصی برای کارشناسان و زمین شناسان دارد، در نظر مردم عام نیز مکانی دل انگیز برای گذران روزهای تعطیل خود است.

غار قوری قلعه به علت داشتن آب و رودهای زیرزمینی اش، به بزرگترین غار آبی آسیا معروف است که همین ویژگی توجه بسیاری از دوستداران را طبیعت را به خوب معطوف کرده است.

این غار در ۸۶ کیلومتری شهر کرمانشاه و در جاده شهرستان پاوه قرار گرفته است.

پتانسیل خاص این غار در بحث گردشگر و توریسم یکی از مسایلی است که سازمان ذیربط را به خود معطوف کرده است.

بسیاری از مردم بومی منطقه اعتقاد دارند که علت نامگذاری این غار به "قوری قلعه" وجود قلعه های بسیار در اطراف این غار بوده است که همین عامل باعث شده است که روستای کنار این غار نیز خود به عنوان روستای "‌قوری قلعه" خوانده شود.

برخی دیگر از تاریخ شناسان بر این اعتقاد هستند تاریخ کشف غار و نامگذاری روستای کنار این غار به دوره امپراطوری ساسانیان برمی گردد.

در دوره ساسانیان، دژی بزرگ و مستحکم در کنار این غار بنا شده بود که هم اکنون نیز آثاری از آن به جای مانده است، این دژ به علت بزرگی بعدها از سوی کرد زبانان آن منطقه به "گورا قلا" نامیده شد.کلمه گورا در زبان کردی به معنای بزرگی و قلا به معنای قلعه یا دژ است.

قدمت این غار آبی به بیش از ۶۵ میلیون سال می رسد. کشف این غار برمی گردد به سال ۱۳۵۵ شمسی.

در آن سالها که غارشناسان و جانورشناسان انگلیسی در حالی که برای یافتن پستانداران از جمله خفاش در ۸۰ کیلومتری کرمانشاه و در کوهستان های پوشیده از جنگل پاوه و اورامانات تلاش می کردند، این غار را کشف کردند.

این کارشناسان موفق شدند که تا عمق ۶۲۰ متری از این غار را کشف کنند و هنگامی که نقطه ای که آب هم سطح سقف غار بود رسیدند و با تصور اینکه این نقطه انتهای غار است، بازگشتند.

با تشکیل کمیته غار نوردی ایران، در سال ۱۳۶۸ در مرحله اول به عمق ۲۰۳۰ متری و سپس در مرحله دوم به عمق ۳۱۴۰ متری غار کشف شد.

اعضای این گروه برای رسیدن به این عمق، حدود ۱۲ کیلومتر مسیرهای پیچ در پیچ غار را پیموده و نقشه برداری کردند. دستیابی به این عمق، غار قوری قلعه را به عنوان بزرگترین غار آبی آسیا و طولانی ترین غار آبی ایران معرفی کرد.

به گفته کارشناسان قدمت این غار که از آهک "تروراسیک" و "کرتاسه" تشکیل شده و به ۶۵ میلیون سال قبل و به دوره دوم زمین شناسی باز می گردد.

این غار در طول تاریخ به عنوان جان پناهی امن مورد استفاده قرار گرفته که کشف آثاری همچون کاسه، بشقاب و تعدادی ظروف و سکه از دوران "یزد گرد سوم"، حکایت از قدمت و استفاده از آن در دوران باستان دارد.

در عمق هزار متری غار قوری قلعه تالاری وجود دارد که زیباترین حوضچه آبی جهان در آن توجه همه را به خود جلب می کند.

در این محوطه قندیل هایی به شکل پرده ای وجود دارد که با دست زدن به هرکدام از آنها صدایی شبیه یکی از آلات موسیقی به گوش میرسد به همین دلیل این محوطه را "تالار بتهوون" نامگذاری کرده اند.

درعمق ۱۵۰۰ متری غار، تالار عروس قرار دارد که زیبایی آن قابل توصیف نیست، جنس سنگهای این محوطه از کریستال سفید و براق است و اگر کسی بخواهد از روی آنها گذر کند جای پای او در این قسمت باقی می ماند.

ازسقف این محوطه قندیل هایی شبیه میله خودکار که جنسشان از رسوبات آهکی و حالت کریستال است به ارتفاع دو تا ۸ متر پایین آمده است، این قندیل ها آنقدر نازک و شفاف است که با زدن یک دست هشت متر از آن فرو می ریزد.

در عمق ۲۷۰۰ متری غار، چهار آبشار به ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ متر وجود که در این عمق وجود چنین آبشار زیبایی باور پذیر نیست وهر بیننده ای را مسحور خود خواهد کرد.

در بخش دیگری از این غار تونلی با نام "تونل برزخ" وجود دارد که به وحشتناکترین مکان این غار معروف شده است، طول این تونل ۲۲۰ متر است که با عرض سه متر نیمی از آن را آب فرا گرفته است.

یکی دیگر از عواملی که توجه غارشناسان دنیا را به این غار معطوف کرده است، وجود نوعی خفاش نادر در این غار است.

به گفته کارشناسان ژرفای این غار زیستگاه گونه ای نادر از خفاشان با نام "گوش موشی" بوده که باعث توجه بسیاری از جانورشناسان دنیا شده است.

در مقابل برخی از زیست شناسان اعتقاد دارند که دیرزمانی برخی از مهره داران همانند "سمندر خال زرد" نیز در این غار می زیستند.

این غار در دامنه کوه "شاهو" و در یکی از کوهستانی ترین مناطق واقع شده است. دره ای که غار قوری قلعه در آن قرار دارد از زیباترین دره های استان کرمانشاه است.

وجود جنگل های متراکم با گونه های بلوط، انجیر کوهی، آلبالوی کوهی، بادام وحشی و همچنین حیواناتی چون گرگ، روباه، خوک، خرگوش، کل و بز در اطراف این غار، زیبابی خاصی به آن بخشیده است.

گردشگران و دوستداران طبیعت می توانند این مکان را به عنوان مقصد دل انگیزی برای گذران ایام تعطیلات خود در عید نوروز و حتی در فصل تابستان قرار دهند و از زیبایی های خدادادی و طبیعتی این منطقه بهترین استفاده را ببرند.