فعالیت کانون های فرهنگی هنری در جهت رونق بخشیدن به مساجد باشد

حجت الاسلام پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بیش از ۹۳۰ کانون در مساجد استان فعال هستند که تعداد ۵۰کانون در منطقه غرب وجود دارد که از این تعداد ۲۵کانون در شهرستان بندرلنگه فعالیت دارند.

وی افزود: در کنار توسعه کمی، برنامه های کیفی نظیر برنامه های قرآنی از جمله حفظ، ترویج سیره اهل بیت به ویژه امام رضا(ع)، امام سجاد(ع)، حضرت معصومه(س) نیز در دستور کار دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان قرار داشته است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد هرمزگان با اشاره به اینکه وجود امکانات در دستیابی به اهداف می تواند موثر باشد، تصریح کرد: تجهیزات به کار سرعت بیشتری می بخشد اما شرط لازم وجود نیروهای توانمند و پای کار است که کانون ها از این سرمایه عظیم برخوردارند.

وی، اجرای طرح جامع حفظ و تربیت بیش از ۱۶۰حافظ در ۹کانون فرهنگی هنری روستایی شهرستان سیریک، تربیت ۱۲۰حافظ در کانون روستای کشپیری میناب، ساماندهی بیش از ۱۰۰گروه سرود و تئاتر، اجرای جشنواره های سرود و تئاتر مساجد را از شاخص ترین برنامه های کانون های مساجد استان هرمزگان ذکر کرد.

حجت الاسلام پهلوانی قداست مسجد، اعتماد خانواده ها و وجود جوانان مومن، مستعد، پرشور و علاقه مند را از عوامل موفقیت کانون های فرهنگی هنری دانست و عنوان کرد: توجه به کودکان و بانوان از رسالت های مهم کانون ها در سال آینده است.