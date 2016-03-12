مرگ ۱۰۵ تهرانی با سلاح سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قادی پاشا گفت: تا پایان دی امسال در استان تهران ۱۰۵ نفر در اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد کشته شدگان در اثر اصابت سلاح سرد ۱۰۲ نفر اعلام شده بود، افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران افزود: از کل کشته شدگان در اثر سلاح سرد در ۱۰ ماه نخست امسال ۸۱ نفر مرد و ۲۴ نفر زن بوده اند. همچنین تعداد فوت ناشی از سلاح سرد در دی ماه امسال ۸ نفر بوده كه در مقایسه با سال قبل در دی ماه ۳/۲۷ كاهش داشته است.