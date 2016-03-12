آماده باش۱۰۷ آتش نشان درسنندج برای مقابله باحوادث چهارشنبه آخرسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اعلام کرد: برگزاری مراسم چهارشنبه پایانی سال توام با خطرات احتمالی است و این مهم اجرای طرح ها و برنامه های کارآمد با محوریت فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی را از سوی این سازمان دو چندان می کند.

مرتضی سنندجی گفت: سازمان آتش نشانی همسو با دیگر سازمان ها و مناطق تابعه شهرداری سنندج اقدامات گسترده ای را برای برگزاری ایمن چهارشنبه آخر سال و استقبال از بهار در دستور کار خود دارد.

وی بیان کرد: براساس راهبرد سازمان آتش نشانی، خودروهای آتش نشانی در تمام مبادی ورودی و خروجی شهر مستقر خواهند شد و مقدمات سفری ایمن و آسوده را برای مسافران نوروزی فراهم می کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی از لغو مرخصی تمامی پرسنل و برگزاری مانورهای داخلی به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی خبر داد و افزود: ۱۰۷ نفر پرسنل آتش نشانی اعم از عملیاتی و اداری از تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین به مدت یک ماه در آماده باش کامل به سر می برند.

وی بیان کرد: آماده باش ایستگاه های هشت گانه سازمان در این ایام (چهارشنبه سوری و شب عید)، استقرار خودرو سبک پیشرو در سه راهی ادب و اسقرار دو دستگاه موتور سیکلت با تجهیزات کپسول اطفاء حریق و دستگاه واتر میس در میدان های اصلی شهر از دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی است.

سنندجی از دیگر اقدامات سازمان برای استقبال از بهار طبیعت را تهیه بروشور جهت اطلاع رسانی موارد ایمنی، آموزش مدارس در خصوص یادآوری و رعایت نکات ایمنی در برگزاری مراسمات شادی در چهارشنبه آخر سال، آموزش رعایت نکات ایمنی در رسانه های جمعی (رادیو و تلویزیون) توسط معاونت آموزش و پیشگیری، هماهنگی با صدا و سیمای مرکز سنندج و تهیه برنامه تلویزیونی جهت انعکاس عملکرد سازمان و همکاری با سازمان زیباسازی جهت نمایش پیام های نکات ایمنی بر روی بیلبردهای دیجیتالی سطح شهر ذکر کرد.

وی یادآور شد: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده اکیپ های سیار آتش نشانی نیز در سطح شهر و نقاط حساس و پرتردد استقرار خواهند یافت تا در صورت لزوم خدمات مورد نیاز را در کمترین زمان ممکن در چهارشنبه آخر سال ارائه کنند.

وی بیان کرد: امید است با احترام به حقوق شهروندی یکدیگر و پرهیز از انجام رفتارهای پرخطر، چهارشنبه سوری را ماندگار و امکان لذت تمامی شهروندان را از آیین های سنتی این شب فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل یا خطر آتش سوزی می توانند مراتب را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.