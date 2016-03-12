نخستین فستیوال بهار کتاب کردستان در سنندج برگزار می شود

اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مراسم به منظور معرفی مولفان و کتاب های برگزیده استان کردستان روز دوشنبه ۲۴ اسفند راس ساعت ۱۶ در سالن شماره ۱ پردیس سینما بهمن برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این مراسم از کتاب های منتشر شده توسط ناشران و یا مولفان کتاب و یا کتاب هایی که در استان کردستان از سال ۹۱ تا سال ۹۳ نگاشته شده است تجلیل و تقدیر به عمل می آید.

وی ادامه داد: در نخستین فستیوال بهار کتاب کردستان در سه بخش متفاوت از پیشکسوتان حوزه کتاب، نهادهای حقیقی و حقوقی فعال و ۱۰ نویسنده برتر تقدیر می شود.

احمدی با بیان اینکه مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در سفر تاریخیشان به کردستان از این استان به عنوان استان فرهنگی نام بردند، افزود: شناسایی و معرفی ظرفیت های فرهنگی کردستان به شیوه های مختلف از مهم ترین وظایف مسئولان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی بیان کرد: برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی با مشارکت عموم مردم یکی از مهم ترین شیوه های شناسایی استعدادها و ظرفیت های فرهنگی است.

دبیر نخستین فستیوال استانی بهار کتاب کردستان با بیان اینکه در این مراسم نویسندگان و ناشران مشهور و شناخته شده استان حضور دارند، افزود: از تمامی علاقمندان دعوت به عمل می آید که در این برنامه مهم فرهنگی حضور پیدا کنند.

وی با ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این فستیوال فرهنگی، بیان کرد: جلب توجه عمومی به فرهنگ مطالعه، تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی در استان و اشاعه این فرهنگ پسندیده در جامعه از اهداف مهم برگزاری این فستیوال است.

احمدی با تاکید بر اینکه کتاب از ارکان اصلی توسعه است، اضافه کرد: در هر جامعه ای که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در آن نهادینه شده باشد نیل به جنبه های مختلف توسعه آسان تر و سریع تر انجام می گیرد.