روسای دانشگاه ها باید برای المپیاد ورزشی همگانی پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در اختتامیه نخستین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور افزود: گفته شد که در این رویداد ورزشی ۳۵ دانشگاه شرکت کردند و برخی از دانشگاه‌ها به دلیل کمبود اعتبار در این المپیاد شرکت نکردند این روسا باید در قبال اعزام نکردن تیمشان به این المپیاد پاسخگو باشند.

وی افزود: اقدامات مناسبی برای توسعه ورزش در این دولت در کشور انجام شده و دانشجویان به عنوان آینده‌سازان کشور باید بیشتر تمرکزشان به درس و مطالعه باشد و در اولویت دوم به تحرک بدنی و ورزش بپردازند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه کشور نیاز به کار و تلاش دارد، خاطر نشان کرد: دولت‌های زیادی ثمراتی از خود به جای گذاشتند و کسانی که اخلاص داشتند و با مشورت و عقلانیت امور مردم را به پیش بردند، موفق بودند و کسانی که جوان‌گرا بودند نیز در کار خویش موفق‌تر بودند.

هاشمی افزود: دانشجویان علوم پزشکی به جهت این که با امور مردم بیشتر سرکار دارند، نقش برجسته‌ای در کشور خواهند داشت و فعالیت‌های آنها در حوزه پزشکی در منطقه و دنیا تأثیر‌گذار است.

وزیر بهداشت با اشاره به پیشنه تاریخی و فرهنگی و حتی علمی ایران خاطر نشان کرد: امروزه کشور نیازمند تعامل دو جانبه بر مبنای عقلانیت با دنیاست و دنیا امروز به ایران اسلامی ما نیاز دارد و ما با تعامل و عقلانیت می توانیم از اطلاعات روز جهان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری با شجاعت و عقلانیت و با بهره‌گیری از تیم مذاکرات هسته‌ای به خصوص وزیر امور خارجه دکتر ظریف و حمایت‌های رهبری توانست مشکلات را از پیش روی کشور بردارد.

وزیر بهداشت به توسعه شبکه اجتماعی در کشور اشاره کرد و گفت: شبکه‌های اجتماعی تحول بزرگی را در فرهنگ بین‌المللی و به تبع آن در کشور ایجاد کردند و در کشور ما نیز فعالیت آنها اثر‌گذار است و این جوانان هستند که باید بدانند از این شبکه‌ها به چه نحوی استفاده می‌کنند.

وی افزود: جوانان و دانشجویان زیادی در دوران قبل و بعد از انقلاب و حتی در دوران دفاع مقدس برای سربلندی کشور نقش آفرینی کردند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه باید فضا و فرصت برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان در کشور فراهم شود، افزود: شکوفایی هنر و استعداد در بازدارندگی نیست، نباید از واقعیت‌های موجود در جهان بترسیم.

وی با اشاره به نقش برجسته دانشجویان در کشور افزود: بسیاری از جریانات سیاسی داخلی و حتی خارجی به جهت شور و نشاطی که در بین جوانان دانشجو وجود دارد سعی دارند خودشان را به دانشجویان نزدیک کنند، دانشجویان باید در این زمینه مراقب باشند تا فردی موثر برای کشور باشند.

هاشمی با بیان اینکه دلواپس بودن به مسائل اجتماعی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، گفت: پاک کردن صورت مسئله جواب حل معادلات متعدد در کشور نیست.

وی در ادامه خواستار توجه به ورزش در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شد.

نخستین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۸ اسفندماه در کشور آغاز و جمعه ۲۱ اسفندماه به کار خود خاتمه داد.

در این رویداد ورزشی ۵۲۰ دانشجو از ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در هفت رشته به مدت سه روز با هم به رقابت پرداختند و براساس امتیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، تهران و مازندران اول تا سوم شدند.