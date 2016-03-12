اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بیشترین ماشین‌آلات مورداستفاده در کشاورزی استان تراکتور و کمباین است، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۲۵۰ دستگاه تراکتور در بخش کشاورزی استان استفاده می‌شود که از این تعداد فقط هفت هزار و ۷۹۸ دستگاه عمر کمتر از ۱۳ سال دارند.

وی افزود: تعداد قابل‌توجهی شامل ۱۲ هزار و ۴۵۲ دستگاه تراکتور عمر بالای ۱۳ سال دارند و لازم است با ارائه تسهیلات و کمک به زارعان نوسازی آن انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان تعداد کمباین را هزار و ۲۲۸ دستگاه برشمرد و گفت: از این تعداد نیز ۷۴۰ دستگاه زیر ۱۳ سال و ۴۸۸ دستگاه عمر بالای ۱۳ سال دارند.

به گفته پرتوی هر چند با خرید و نوسازی‌های اخیر صورت گرفته میانگین عمر ماشین‌آلات از ۱۳ به هشت سال کاهش یافته اما لازم است ماشین‌آلات با عمر بیش از ۱۳ سال حذف شود.

وی با اشاره به هزینه بالای نگه‌داری چنین ماشین‌آلاتی تأکید کرد: علاوه بر این فرسودگی دستگاه موجب کاهش راندمان در مراحل کاشت، داشت و برداشت می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان به هماهنگی با کارخانه‌های تولیدکننده ماشین‌آلات جهت ارائه تسهیلات اشاره کرد و افزود: در این طرح آورده شخصی زارع ۱۰ الی ۲۰ درصد مبلغ کل است و مابقی تسهیلات به اسم شخص ارائه می‌شود.

پرتوی نهضت خرید ماشین‌آلات جدید را موجب بهبود کیفیت کشاورزی اردبیل دانست و تأکید کرد: علاوه بر این در دو سال اخیر تراکتورهای جدید هم‌زمان شماره‌گذاری شده و این طرح ساماندهی ماشین‌آلات را به دنبال داشته است.