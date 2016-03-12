همایش ملی«اسوه های ایثار»در دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «اسوه های ایثار» صبح امروز شنبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه در حاشیه برگزاری این همایش به خبرنگار مهر، گفت: همایش ملی اسوه های ایثار برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار می شود.

امرالله عظیمی افزود: این همایش به میزبانی کرمانشاه و با حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر همه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور برگزار می شود و این دانشجویان به بیان دلنوشته ها و خاطرات خود می پردازند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین مقرر شده است که آثار برتر در قالب یک کتاب چاپ شود که امیدواریم بتوانیم تا شهریور ماه سال آینده مراحل چاپ کتاب را به پایان برسانیم.

عظیمی در خصوص تغداد آثار رسبده به این همایش نیز گفت: ۳۰۰ اثر از دانشجویان شاهد و ایثارگر به این همایش رسیده‌ است که تعداد ۲۱۶ اثر نیز از استان کرمانشاه است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۱۰ هزار نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های آزاد سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، گفت: دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه هم با وجود ۴ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر بر آن شد تا این همایش را برگزار کند که این ایده برای اولین بار توسط ما طرح و اجرایی شد.

گفتنی است، این همایش هم اکنون در سالن بهمن دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد کرمانشاه در حال برگزاری است.