اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ دعوت از ۷ پرسپولیسی

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی پیش از بازی با هندوستان و عمان اعلام شد که در بین آنها نام هفت بازیکن پرسپولیس و سه بازیکن استقلال که صدرنشین لیگ است دیده می شود.