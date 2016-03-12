اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ دعوت از ۷ پرسپولیسی

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی ۱۹ بازیکن را برای حضور در اردوی نخست تیم ملی فوتبال اعلام کرد. این کمپ از ۲۴ تا ۲۸ اسفند در تهران برگزار خواهد شد.
۱- امید ابراهیمی ۲- محسن کریمی ۳- سجاد شهباززاده (استقلال)، ۴- علی عاشوری (استقلال خوزستان)، ۵- سوشا مکانی ۶- احمد نوراللهی ۷- کمال کامیابی نیا ۸- مهدی طارمی ۹- رامین رضاییان ۱۰- فرشاد احمدزاده ۱۱- محمد انصاری (پرسپولیس)، ۱۲- مهرداد محمدی (راه آهن)، ۱۳- مهدی ترابی (سایپا)، ۱۴- داریوش شجاعیان (گسترش فولاد)، ۱۵- عزتالله پورغاز ۱۶-محمدحسین کنعانی (ملوان)، ۱۷- سید جلال حسینی ۱۸- وحید امیری ۱۹- علیرضا بیرانوند (نفت تهران)
بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی باید ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه ۲۴ اسفند در هتل آزادی خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.
لیست نهایی تیم ملی برای انجام دو دیدار برابر هند و عمان روز ۲۹ اسفند اعلام خواهد شد.
همچنین کادر فنی تیم ملی فهرست ۱۶ نفرهای را با عنوان لیست انتظار جهت حضور احتمالی در لیست نهایی به این شرح اعلام کرد:
۱- پژمان منتظری (الاهلی قطر) ۲- مسعود شجاعی (الغرافه قطر) ۳- اشکان دژاگه (العربی قطر) ۴- مرتضی پورعلیگنجی (السد قطر) ۵- علیرضا جهانبخش (آلکمار هلند) ۶- رضا قوچان نژاد (چارلتون انگلیس) ۷- میلاد محمدی (ترک گروژنی روسیه) ۸- کریم انصاری فرد (پانیونیوس یونان) ۹- سردار آزمون ۱۰- سعید عزتاللهی (روستف روسیه) ۱۱- احسان حاج صفی (اف اس وی فرانکفورت آلمان) ۱۲- محمدرضا اخباری (تراکتورسازی) ۱۳- محمدرشید مظاهری ۱۴- احسان پهلوان (ذوب آهن) ۱۵- وریا غفوری (سپاهان) ۱۶- علیرضا حقیقی (ماریتیمو پرتغال).
نظر شما