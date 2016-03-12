بزرگترین کشتی تفریحی جهان به آب انداخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نام این کشتی Harmony of the Seas نام دارد و وزن آن ۱۲۰ هزار تن است. ساخت این کشتی تفریحی در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی توسط شرکت کشتی سازی STX فرانسه با هزینه ۱.۱ میلیارد دلاری به سفارش شرکت کشتی سازی RCI آمریکا آغاز شده بود و سرانجام بعد از اتمام مراحل ساخت به آب انداخته شد.

کشتی Harmony of the Seas از اسکله ای با نام Saint-Nazaire واقع در جنوب فرانسه سفر آزمایشی خود را به همراه ۵۰۰ مسافر آغاز کرد که اکثریت آنها خدمه کشتی هستند و قرار است روز یکشنبه به همان اسکله برگردد.

ارتقاع این کشی غول پیکر ۷۰ متر و دارای ۱۶ عرشه به طول ۳۶۲ متر است که ۵۰ سانتیمتر بلندتر از برج ایفل محسوب می شود.

این کشتی می تواند ۲ هزار خدمه و بیش از ۶ هزار مسافر را در خود جای دهد.