آغاز ثبت نام از نامزدهای ریاست ۳ هیئت ورزشی قم

روحالله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از ماهها اداره ۳ هیئت ورزشی قم به صورت سرپرستی، بر اساس رایزنی با فدراسیونهای تنیس، وزنه برداری و بسکتبال، مجامع انتخاباتی این ۳ هیئت ورزشی برگزار میشود.
وی افزود: بر این اساس ثبت نام از نامزدهای ریاست این ۳ هیئت ورزشی قم آغاز شده است و داوطلبانی که حائز صلاحیت برای این منظور باشند میتوانند در انتخابات نام نویسی کنند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: پس از استعفا یا پایان دوره کاری روسای هیئتهای ورزشی، بر اساس صلاحدید اداره کل ورزش و جوانان و موافقت فدراسیون مربوطه، یک نفر به عنوان سرپرست تا زمان برگزاری مجمع انتخاب میشود.
رمضانی بیان کرد: با توجه به فراهم شدن شرایط برگزاری انتخابات، مجمع انتخاباتی با حضور رئیس فدراسیون یا دبیر فدراسیونهای بسکتبال، تنیس و وزنه برداری در بهار سال ۹۵ انجام میشود.
وی عنوان کرد: کلیه نامزدهای واجد شرایط ریاست هیئتهای تنیس، وزنه برداری و بسکتبال تا ۱۵ فروردین ماه فرصت دارند با مراجعه به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان قم نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: دارا بودن حداقل سن ۳۰ سال تمام، عدم سوء سابقه کیفری، دارابودن حداقل تحصیلات فوق دیپلم و ارائه برنامه پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت و نحوه تأمین منابع مالی هیئت از جمله شروط ثبت نام نامزدها است.
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