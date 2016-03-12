ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران - کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر در محورهای ساری، بهشهر و جویبار در استان مازندران بارش شدید باران گزارش شده است که به دلیل بارش جاده لغزنده بوده و رانندگانی که قصد عبور از این محورها را دارند باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، مراقب علائم هشداری نیز باشند.

وی با اشاره به اینکه ترافیک صبحگاهی در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج در محدوده پل فردیس تا پل کلاک تا ساعت ۱۱ صبح مرتفع می شود افزود: ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین در محدوده مهرویلا تا پایانه شهید کلانتری در حال حاضر نیمه سنگین گزارش شده است و همکاران من در محل حضور داشته و در صدد رفع گره های ترافیکی هستند.

رحمانی گفت: محورهای شمشک به دیزین و پونل به خلخال به دلیل عدم امنیت کافی همچنان مسدود می باشد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور همچنین گفت: باند شمالی آزادراه چالوس مرزن آباد که از ساعت ۱۳ جمعه ۳۰ بهمن به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود همچنان مسدود است.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.