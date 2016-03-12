به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در نشست هم‌اندیشی برگزیدگان مرحله اول مجلس دهم و نامزدهای مرحله دوم ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که صبح امروز در تالار همایش کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل موضوع شکل‌گیری ائتلاف فراگیر و ادامه پیروزی‌ ملت ایران در سال ۹۲ کلید خورد، ابتدا در بین اصلاح‌طلبان با توجه به وجود گروه‌های چند ده‌گانه، این مباحث پیگیری شد و با پیشنهاداتی که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به خاتمی دادند و مساعدت آقای عارف، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان متشکل از همه احزاب‌ و شخصیت‌های اصلاح‌طلب شکل گرفت.

وی افزود: پس از رد‌ صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات، بر اساس تجربه بازی در زمین محدود که در سال ۹۲ داشتیم، تصمیم قاطع ائتلاف، ادامه حضور در انتخابات بود.

مرعشی خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های مختلفی که از بررسی تعیین صلاحیت‌های کاندیداهای رد صلاحیت شده مطرح اصلاحات انجام شد، خیلی زود محرز شد که تائید صلاحیتی پس از اعلام اعتراض‌ها و رسیدگی مجدد نخواهیم داشت؛ سپس ائتلاف به جذب و سازماندهی دیگر شخصیت‌ها همت کرد.

سخنگوی حزب کارگزاران تصریح کرد: این هماهنگی در سراسر کشور شکل گرفت و در تهران ۱۲۰ نفر برای حضور در ائتلاف اعلام آمادگی کردند و ما در جلسات خود توانستیم به ۳۵ نفر برسیم.

مرعشی تاکید کرد: در گام بعدی با حزب اعتدال و توسعه که حزب نزدیک به دولت است، وارد گفتگو شدیم و بعد از چهار جلسه توانستیم به لیست ۳۰ نفره ائتلاف در تهران برسیم.

وی افزود: در انتخابات ۷ اسفند یک بلوغ سیاسی در تهران اتفاق افتاد؛ مردم در این انتخابات به بسته‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی اعتماد کردند.

سخنگوی حزب کارگزاران ادعا کرد: در سطح کشور از بین ۲۱۸ نماینده راه یافته در مرحله اول به مجلس دهم به جز نمایندگان اقلیت‌ها، ائتلاف امید ۱۲۴ کرسی به دست آورده است و اصولگرایان ۷۱ کرسی و مستقلین ۲۳ کرسی کسب کرده‌اند. ما احتمال می‌دهیم که در مرحله دوم انتخابات ۴۵ کرسی مجلس دهم را به دست بیاوریم.

مرعشی در پایان گفت: امیدواریم ائتلاف امید یک فراکسیون اکثریت را در مجلس دهم داشته باشد، چرا که مردم منتظر هستند که منتخبان آنها وارد میدان شده و دولت را در بحران‌های موجود کمک کنند.