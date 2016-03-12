برگزاری جشنواره ورزشی شهدای مدافع حرم در قم

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره بزرگ ورزشی شهدای مدافع حرم با حضور ۳۰۰۰ نفر ورزشکار در استان قم برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره بزرگ ورزشی و عمومی ترویج فرهنگ والای ایثار و شهادت و روحیه شهادت طلبی در بین جوانان و ورزشکاران قمی است و در محلات مختلف قم برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: جام شهدای مدافع حرم با همکاری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی برگزار می‌شود و علاوه بر اهداف ورزشی و ورزشی به دنبال توسعه هر چه بیشتر ورزش همگانی نیز در این راستا هستیم.

عابدی بیان داشت: در سالی که گذشت موفق به تشکیل ۳ جلسه شورای همگانی با حضور استاندار قم شدیم که این امر تأثیر مثبت و موثری در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان جهت توسعه ورزش همگانی تاکنون داشته و باعث هم افزایی ادارات و ارگان‌ها در افزایش رویدادهای ورزشی مربوط به ورزش همگانی شده است.

وی عنوان کرد: توسعه ورزش در مساجد شهر قم یکی از برنامه‌های ویژه اداره کل ورزش و جوانان است تشکیل کمیته ورزش همگانی با حضور نماینده ورزش کانون‌های مساجد استان و برگزاری چندین دوره مسابقات ورزشی در طول سال ۹۴، حاصل مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در سال ۹۴ عملکرد مثبتی در ورزش استان قم شاهد بودیم و با وجود چالش‌های مالی در زمینه تسهیل حضور ورزشکاران و تیم‌های قمی در مسابقات کشوری و بین المللی اجازه ندادیم که تنگناهای مالی به ورزش قم لطمه بزند و موفقیت‌های ورزش قم در سال ۹۴ حاصل تلاش تمام خانواده بزرگ ورزش قم بوده است.

عابدی افزود: تلاش برای جذب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش قم و نیز جذب خیرین به سمت ورزش و توسعه اماکن ورزشی با استفاده از این ظرفیت از برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان در سال آینده است.