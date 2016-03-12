آماده سازی شهرک آموزش ترافیک در غرب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین سلمانی گفت: شهرک آموزش ترافیک در راستای اهداف سیاست های حوزه ی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، به منظور ارتقا سطح فرهنگ ترافیکی و ایجاد زیرساخت های فرهنگی در سنین پایین، در منطقه ۲۱ راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: شهرک آموزش ترافیک در بنایی ۵۰۰ متری احداث شد که دارای امکاناتی از قبیل سالن آمفی تئاتر برای اجرای نمایش و فیلم های آموزشی ، کلاس های آموزشی ، محل نگهداری ، تعمیر و بهره برداری از خودروهای برقی و دوچرخه ، امکانات رفاهی، بوفه و کلاس های آی تی برای استفاده از رایانه و سیستم های شبیه ساز جهت آموزش های مجازی دانش آموزان است.

سلمانی افزود: برای شبکه معابر شهرک آموزش ترافیک در منطقه ۲۱ ، یک بزرگراه کمربندی، میادین، تقاطع ها و سه راهی ها طراحی شده است تا برای دانش آموزان تداعی گر یک شهر واقعی باشد.

به گفته وی، در محوطه شهرک آموزش ترافیک در منطقه ۲۱ محل بیمارستان (برای ارائه کمک های اولیه) ، پمپ بنزین مجازی ، تونل مجازی ، پل عابر پیاده ، پارکینگ ، دو پاتوق محله و یک پیاده راه برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.