دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه ۴۵۰۰ دانشجوی شاهد و ایثارگر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر قنبری پیش از ظهر امروز شنبه در همایش ملی «اسوه های ایثار» که در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: باتوحه به اینکه امروز ۲۲ اسفند به عنوان روز شهید نامگذاری شده است بر آن شدیم تا همایش اسوه های ایثار را برای اولین بار در سطح کشور برگزار کنیم.

وی افزود: کرمانشاه مفتخر است که دارای بیشترین تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده به طوری که هم اکنون ۴۵۰۰ نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمانشاه مشغول به تحصیلند.

قنبری ادامه داد: حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نعمت برای دانشگاه آزاد کرمانشاه به شمار می رود و مایه خیر و برکت برای ما هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تصریح کرد: همواره برنامه هایی که در دانشگاه آزاد کرمانشاه برای این عزیزان برگزار شده با استقبال روبرو شده است و امیدواریم امروز هم بتوانیم این همایش را آنچنان که شایسته است برگزار کنیم و میزبانان خوبی باشیم.

وی در پایان گفت: تعداد ۳۰۰ اثر از دلنوشته ها و خاطرات دانشجویان ایثارگر و شاهد به این همایش ارسال شده است که برگزیدگان به ارایه خاطرات خود می پردازند و آثار برتر هم در قالب کتاب چاپ خواهد شد.

امنیت کشور را مرهون رشادت های شهدا و ایثارگران هستیم

مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه نیز در این همایش گفت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و امنیت اکنون را مرهون رشادتهای شهدا و ایثارگران هستیم.

حجت الاسلام هادی عسکری افزود: ۲۲ اسفند روز تاسیس بنیادشهید انقلاب اسلامی و فرصت خوبی است که یادی از خانواده های عزیز شاهد، ایثارگر و جانبازان کنیم.

وی ادامه داد: خانواده های این عزیزان فداکاران صبوری هستند که با تقدیم عزیزان خود به انقلاب و اسلام موجب صلابت امروزمان شدند و مدیون ایثارگری و جانفشانی های این عزیزان هستیم.

عسکری تصریح کرد: ۲۶ هزار شهید در استان کرمانشاه تقدیم شده اند که از این تعداد۹۸۰۰ تن از این استان و ۱۶ هزار نفر نیز از افراد اعزامی به کرمانشاه بودند.

وی گفت: شهدا الگوهایی برای همه ما هستند که آگاهانه در راه خداوند و دفاع از وطن قدم گذاشتند و عاشقانه در این راه به شهادت رسیدند.