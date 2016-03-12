اتحادیه عرب دخالت ترکیه در عراق را مورد توجه قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد که کشورهای عربی به اندازه ای که بغداد انتظار دارد به پرونده عراق توجه ندارند.

وی در این بیانیه از اتحادیه عرب خواست که پرونده دخالت ترکیه در امور داخلی عراق را به عنوان یک بند ثابت مد نظر قرار دهد.

ابراهیم الجعفری همچنین اظهار داشت: کشورهای عربی باید از شکوه و کرامت مقاومت اسلامی لبنان حمایت کنند. وی بار دیگر مخالفت خود را با تروریستی خواندن حزب الله لبنان از سوی کشورهای عربی اعلام و تصریح کرد: این اقدام نقض قیام های عربی است که تاکنون علیه اشغالگران صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ما قدردان موضع مقاومت لبنان و «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله و تلاش های آن در برقراری امنیت و مقابله با تجاوزات اسرائیل هستیم.