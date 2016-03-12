معرفی برترین های کارگاه بزرگ حوزه هنری فارس

معاون حوزه هنری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام نتایج داوری کارگاه بزرگ نقاشی حوزه هنری فارس خبر داد و گفت: هلیا عطاران، مریم طریقت، مهتاب بصیری، عاطفه قاسمی نیا، مژگان جعفری نژاد و ساناز دهقانی در میان برگزیدگان قرار گرفتند.

مهدی پارسایی بیان کرد: این هنرمندان در پی برگزاری کارگاه بزرگ نقاشی با حضور کاظم چلیپا نقاش برجسته معاصر و دکتر مرتضی گودرزی دیباج و خلق آثار نقاشی در ورک شاپی با موضوع خانه ایرانی و خانواده به آفرینش هنری پرداختند.

وی با بیان این که کارگاه نامبرده از سلسله برنامه های واحد تجسمی حوزه هنری فارس است که در سال ۹۵ با حضور اساتید صاحب نام این هنر در فارس ادامه خواهد یافت، از برنامه ای با عنوان «مرمت گل و دل» در نگارخانه حوزه هنری فارس نیز خبر داد.

معاون حوزه هنری فارس ادامه داد: این نمایشگاه حاوی آثار برگزیده هنرمندان جوان حوزه هنری با همکاری دانشگاه حافظ شیراز بود.

پارسایی اظهارکرد: در این نمایشگاه آثار ۳۰ دانشجوی رشته معماری داخلی با نگاه هنرمندانه به مفهوم گذشته و بازنمایی ارزش‌های آن در زمان حال عرضه شد.

وی در توضیح آثار ارائه شده در این نمایشگاه، گفت: از آنجا که رشته این دانشجویان معماری داخلی است و بخشی از کار آنها مرمت است ابتدای ترم تحصیلی از دانشجویان خواسته شد که کوزه‌ای را انتخاب و برای آن یک شخصیت تعریف کنند.