رباب عزیز خانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۸۵۳ هزار و ۱۸۰ جلد کتاب در کتابخانههای عمومی استان وجود دارد که از این تعداد ۷۷۰ هزار و ۵۳۱ جلد در کتابخانههای نهادی و مابقی در کتابخانههای مشارکتی است.
وی افزود: از مجموع کل کتب نیز ۵۳ هزار و ۲۷۹ جلد کتاب کودک است که باز از این تعداد ۵۱ هزار و ۳۷۷ جلد در کتابخانههای نهادی و هزار و ۹۰۲ جلد کتاب در کتابخانههای مشارکتی است.
مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان تأکید دارد که این تعداد کتاب پاسخگوی نیاز جمعیت استان اردبیل نیست و بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در افق ۱۴۰۴ باید به هشت جلد کتاب برای هر نفر فرد باسواد افزایش یابد.
عزیز خانی در خصوص میزان امانت کتاب نیز با بیان اینکه بیشترین امانت کتاب در موضوع ادبیات و کمترین در موضوع زبان است، افزود: در یازده ماهه سال جاری اعضای کتابخانههای عمومی اردبیل ۷۴۶ هزار و ۵۴۶ جلد کتاب به امانت گرفتهاند.
وی تأکید کرد: از این تعداد ۶۱۶ هزار و ۵۴۶ جلد کتاب از کتابخانههای نهادی و ۱۳۰ هزار جلد کتاب از کتابخانههای مشارکتی به امانت رفته است.
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