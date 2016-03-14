به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی در حاشیه نشست وزیر ورزش با روسای فدراسیون های ورزشی در جمع خبرنگاران در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال و اینکه تاریخ انتخابات تغییر می کند توضیح داد.

وی در این رابطه اظهار داشت: در رابطه بااساسنامه فدراسیون فوتبال باید بگویم کارگروه ویژه این کار تشکیل تا اساسنامه را بررسی و نتایج را اعلام کند. در مورد تاریخ انتخابات فدراسیون فوتبال هم تاکید می کنم در حال حاضر هیچ تصمیم و قراری مبنی بر تغییر این تاریخ گرفته نشده است.

معاون وزیر ورزش در مورد کفاشیان و اینکه وی می تواند در انتخابات حضور داشته باشد نیز تاکید کرد: نمی دانم. در این زمینه اساسنامه باید بررسی شود. آنچه مسلم است زمان ثبت نام کاندیداها تمام شده و در مورد حضور کفاشیان اساسنامه باید تعیین کند.

سجادی همچنین در مورد جلسه امروز با روسای فدراسیون های ورزشی گفت: در این جلسه مدیران ارشد ورزش در مورد عملکرد حوزه خود در سالجاری گزارش دادند. همچنین مسئولان مراکزی مثل مرکز فناوری اطلاعات وزارت ورزش، حراست، شرکت توسعه و ... گزارش عملکرد خود در سالجاری را اعلام کردند و نقطه نظراتشان را برای سال آینده هم مطرح کردند. در ادامه هم معاون وزیر و روسای فدراسیون ها صحبت هایی را در رابطه با ورزش ایران در سال 94 بیان کردند و در پایان هم وزیر ورزش ضمن جمع بندی این صحبت ها مجددا براین تاکید کرد که سال آینده سال کسب سهمیه و آماده سازی تیم ها برای المپیک بسیار مهم است.

وی در ارزیابی خود از برگزاری نشست با روسای فدراسیون های ورزشی طی سالجاری گفت: چهارشنبه پایان هر ماه برگزار کننده این جلسه بودیم که این بار به خاطر مصادف شدن با پایان سال آن را دوشنبه برگزار کردم. دستور کلی این جلسات ارائه گزارش عملکرد فدراسیون هاست و رویدادهایی که در آن حضور دارند.