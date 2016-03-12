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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

با کمک سلول های بنیادی؛

ابداع شیوه ای نوین برای درمان آب مروارید

ابداع شیوه ای نوین برای درمان آب مروارید

محققین آمریکایی با بهره بردن از سلول های بنیادی موفق به درمان آب مروارید در نوزادان شده اند.

به گزاش خبرگزاری مهر، از هر ۱۰ هزار نوزادی که متولد می شود، ۳ نفر از آنها به بیماری آب مرواید مادرزادی مبتلا هستند که منجر به از دست رفتن بینایی در آنها می شود.

در همین حال محققین دانشگاه San Diego کالیفرنیا آمریکا با کمک سلول های بنیادی و بکارگیری آنها در عمل آب مروارید نوزادان، موفق به حفط بینایی آنها شده اند.

در راه درمان فعلی آب مروارید مادرزادی، عدسی های تیره شده از چشم نوزاد خارج می شوند و عدسی های مصنوعی دیگری در آن محل قرار می گیرند که این می تواند عوامل بیماری زایی به همراه داشته باشد.

اما در شیوه نوین محققین با استفاده از سلول های بنیادی به حل این مشکل پرداخته اند یعنی از سلول های بنیادی «روپوشه ای» عدسی چشم استفاده می شود که سلول های عدسی جایگزینی را در تمام طول زندگی بیمار تولید می کند.

در شیوه جراحی آب مروارید قدیمی، تعداد زیادی از سلول های بنیادی «روپوشه ای» عدسی برداشته می شوند اما در روش درمانی جدید آب مروارید برداشته می شود این در حالی است که سلول های بنیادی در سر جای خود باقی می مانند و این شیوه کمک می کند که بینایی در نوزاد با باز رویش عدسی ها حفظ شود.  

این شیوه نوین تا کنون بر روی ۱۲ نوزاد با موفقیت اجرا شده است و محققین بر این باور هستند که این شیوه پنجره ای به روی درمان آب مروارید باز می کند.

نتیجه این تحقیق در نشریه  Nature چاپ شده است.

کد مطلب 3578553
علیرضا کمندی

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