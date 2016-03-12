به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه طهماسبی تهیه‌ کننده برنامه‌های رادیو تهران در خصوص ویژه برنامه روز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: «سرمشق» به روایت محمد صالح علاء از سبک زندگی حضرت زهرا (س) می‌ پردازد. این برنامه با رویکرد بهره‌گیری و تاثیر زندگی بانوی دو عالم روی زندگی زن‌های پر دغدغه در دنیای امروزی روی آنتن می‌رود.

تهیه‌کننده برنامه «آب و تاب» در خصوص ساختار برنامه رادیویی «سرمشق» بیان کرد: این برنامه رادیویی به صورت یک مجله مناسبتی است که شامل گزارش، کارشناسی و روایت سبک زندگی حضرت فاطمه (س) می شود و به گویندگی سودابه آقاجانیان فردا ساعت ۱۵:۳۰ در جدول پخش رادیو تهران قرار گرفته است.

طهماسبی به دیگر بخش‌های مختلف ویژه برنامه «سرمشق» اشاره کرد و گفت: مجله مناسبتی «سرمشق» با روایت محمد صالح علاء و با حضور مجری کارشناس برنامه مهدی رستمی مشکلات زنان پردغدغه را در جامعه مطرح می‌کند و سپس، راهکارهایی از بهره‌گیری زندگی بانوی دو عالم پخش می‌ کند.

مسابقه مفتاح

ساناز باقری تهیه کننده برنامه «مفتاح» گفت: برنامه «مفتاح» در قالب مسابقه به صورت بسته های ۳۰ امتیازی با سوالات واژه شناسی، احکام و شهرستان های استان تهران اجرا می شود. علاقه مندان با انتخاب بسته ۲۴ امتیازی با سوالات تهران شناسی، شخصیت های تهران و ضرب المثل های اخلاقی در این مسابقه شرکت می کنند.

علاوه بر این، شرکت کنندگان می توانند با انتخاب بسته های ۲۲ امتیازی با پیام های اخلاقی و شهروندی همراه با بخش بازیگری و گزارشگری محله در این مسابقه شرکت کنند. در بسته ۱۸ امتیازی نیز سوال ها از متن خوانده شده، پرسیده می شود، گزیده ای از سخنان بزرگان و فیلم و سریال با اجرای فاطمه نصر آبادی از ساعت ۱۷:۳۰ در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از رادیو تهران پخش می شود.

بانوی آب و آیینه

علیرضا مبینی مدیرگروه تهران و رویدادهای شبکه رادیویی تهران در خصوص ویژه برنامه روز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: گروه رویدادها با ویژه برنامه «بانوی آب و آیینه» در روز شهادت از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵ با محوریت ولایت مداری حضرت زهرا(س) پخش می شود.

وی ادامه داد: تمرکز اصلی این برنامه رادیویی بر محور ولایت‌مداری و حفظ سلاله ایشان برای ماندگاری ولایت است که در دو برهه تاریخی آن را بیان می‌کنیم.

مدیر گروه رویدادهای شبکه‌ رادیویی تهران در پایان به عوامل برنامه‌ساز این ویژه برنامه اشاره کرد و گفت: حماد خزایی تهیه‌کننده، سعید بارانی گوینده و مریم چوپانی نویسنده از همکاران ما در شبکه‌ رادیویی تهران هستند که در روز شهادت با «بانوی آب و آیینه» مهمان شنوندگان می‌شوند.

راوی چه کسی است

نوشین رهگذر تهیه‌کننده برنامه‌های رادیویی به ویژه‌برنامه شب شهادت حضرت فاطمه‌(س) اشاره کرد و گفت: رادیو تهران با فرا رسیدن ایام شهادت بانوی دو عالم با ویژه‌برنامه «راوی چه کسی است؟» فضایی روایت‌گونه را روی آنتن می‌برد.

وی توضیح داد: «راوی چه کسی است؟» با فضایی روایت‌گونه ساختاری جدید از برنامه‌های رادیویی را با بخش‌های مختلف کارشناسی، تاریخ‌‌نگاری و سخنان بزرگان برای پخش در شب ۲۳ اسفند ماه ساعت ۱۹ آماده کرده است. ما در این برنامه رادیویی احادیث مختلفی از حضرت امیر(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و دیگر بزرگان دین نقل می‌ کنیم و در بخش کارشناسی سعی کردیم سخنان بزرگان و علمای دین را در «راوی چه کسی است؟» مطرح کنیم.