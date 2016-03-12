به گزارش خبرنگار مهر٬ سالار قاسمی صبح شنبه در جمع مدیران و مسئولان فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش قزوین اظهار کرد: کنگره شهدای دانشآموز استان قزوین سال تحصیلی آینده برگزار میشود.
وی افزود: هماهنگیهای لازم در خصوص برگزاری این کنگره در حال انجام است و پیشکنگره آن نیز هفته گذشته در قزوین برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش قزوین با تأکید بر لزوم توجه به حوره ایثار و شهادت ادامه داد: این استان نیز مانند دیگر استانهای کشور شهدای دانشآموز زیادی تقدیم انقلاب کرده است که هر یک از آنان جایگاه رفیعی دارند.
قاسمی بیان کرد: حفاظت از آرمانها٬ ارزشها و دستاوردهای این شهدا و رهبر آنان بنیانگذار عظیمالشأن انقلاب اسلامی ایران وظیفه همه ماست که باید در راه تحقق آن بکوشیم.
وی اضافه کرد: آنچه در جامعه امروز اهمیت دارد٬ مقابله با دشمنان در عرصه تهاجم فرهنگی است که باید به تأسی از شهدا روبهروی دشمنان ایستاد و به مقابله با حربههای آنان پرداخت.
مدیرکل آموزش و پرورش قزوین لازمه پیروزی در جنگ نرم را بهکارگیری وحدت و سرمشق قرار دادن سیره و راه آنان ذکر کرد و گفت: برای این کار لازم است با وصیتنامههای شهدا آشنا باشیم و آن را به نسلهای بعد انتقال دهیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: مدارس به واسطه اینکه مخاطبان آن از میان همه مردم و خانوادههای مختلف هستند٬ ظرفیت مناسبی برای انتقال و ترویج فرهنگ ایثار محسوب میشود.
وی یادآور شد: به همین دلیل برنامههای مختلفی در این زمینه تدارک دیده میشود و در مدارس به اجرا درمیآید که حاصل آن نصیب جامعه میشود.
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