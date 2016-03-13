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۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

عبدالرضا اکبری به مهر گفت:

شرایط امروز سینما قانع‌کننده نیست/ در فکر تجربه کارگردانی

شرایط امروز سینما قانع‌کننده نیست/ در فکر تجربه کارگردانی

عبدالرضا اکبری که مدت هاست دغدغه کارگردانی دارد درصدد است به طور جدی این تجربه را پیگیری کند.

عبدالرضا اکبری که به نظر می رسد این روزها جدی‌تر به کارگردانی فکر می کند در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدت هاست در فکر کارگردانی هستم اما این روزها بیشتر این موضوع را پیگیری می‌کنم و امیدوارم شرایطی فراهم شود تا بتوانم تجربه ای هم پشت دوربین داشته باشم.

وی افزود: امروزه فیلمنامه های خوب خیلی کم به دست من و همکارانم می رسد و شرایط سینمای امروز قانع‌کننده نیست و شاید همین امر باعث شد سال های اخیر به نوشتن و کارگردانی بیشتر فکر کنم. ۲ سال پیش متنی نوشتم و این روزها درصدد بررسی فضای سینمایی هستم تا در مدیوم سینمایی کارگردانی را تجربه کنم البته پیش تر در دنیای نمایش و صحنه کارگردان بودم اما مدت هاست از آن روزها گذشته و شرایط امروز بسیار متفاوت شده است.

این بازیگر در پایان اظهار کرد: رسالت تمام افرادی که در دنیای هنر فعالیت می کنند این است که برای جامعه و فرهنگ شان مفید واقع شوند. اگر این امکان برای یک بازیگر در عرصه بازی فراهم نبود باید بتواند در شرایطی دیگر وظیفه اش را انجام دهد. تلویزیون، سینما یا تئاتر تفاوتی از این حیث ندارد و هر کس هر کاری که برای ارتقای هنر از دستش برمی آید باید انجام دهد.

کد مطلب 3578594
محیا رضایی کلانتری

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