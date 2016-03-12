نیروگاه هسته ای هند به علت نشت مواد رادیو اکتیو تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، نیروگاه هسته ای هند در منطقه «کاکرا» در ایالت گجرات به دلیل احتمال نشت مواد رادیو اکتیو از بخش سیستم انتقال حرارت اولیه نیروگاه به مناطق اطراف آن تطیل شد.

مقامات مسئول این نیروگاه اعلام کردند اساعت ۹ صبح این نیروگاه هسته ای تعطیل شد و تمام تدابیر لازم به جلوگیری از نشت مواد رادیو اکتیو در حال انجام است.

روزنامه «ایندین اکسپرس» گزارش داد بعد از تعطیل شدن نیروگاه هسته ای در منطقه «کاکرا» نشستی جهت اتخاذ تدابیر لازمه برای جلوگیری از نشت مواد رادیو اکتیو به اطراف نیروگاه هسته ای برگزار شده است.

لازم به ذکر است نیروگاه هسته ای «کاکرا» در ایالت گجرات هند شامل دو راکتور آب سنگین ایت که توانایی تولید ۲۲۰ مگاوات انرژی برق را داراست.