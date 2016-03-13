خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر چند که کمتر کسی است که برای دیدن جاذبه‌های طبیعی یا آثار باستانی به قم بیاید اما این استان از این لحاظ هم آنقدر ظرفیت دارد که اگر بشناسیم شاید در کنار زیارت بتوانیم بهره بیشتری از سفر به قم داشته باشیم.

در قم از جنگل‌های سرسبز و انبوه، رودخانه خروشان، دریای نیلگون و کوهستان پربرف خبری نیست اما همین استان کویری جاذبه‌هایی در قلب خود جای داده که با آن می‌توان روزهای خوشی در ایام نوروز داشت.

سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر به قم سفر می‌کنند. کسانی که مهم‌ترین هدفشان از سفر به این استان زیارت حضرت معصومه (س) و رفتن به مسجد جمکران است.

دره ریواس‌ها

منطقه پلنگ دره با وسعتی معادل ۳۱ هزار و ۷۳۵ هکتار در جنوب غربی و پنجاه کیلومتری شهرستان قم واقع شده است. در ناحیه شمالی پلنگ دره، منطقه سلفچگان، در ناحیه شرقی آن رودخانه قمرود و در ناحیه غربی آن چند روستای کوچک قرار گرفته که عمدتا خوش آب و هوا و سرسبزند.

اگر به دنبال یک استراحت کوتاه در یک مکان نسبتا سرسبز و خوش آب و هوا هستید، پلنگ‌دره انتخاب خوبی است مخصوصا که در این منطقه گونه‌های جانوری فراوانی دیده می‌شود و از این نظر هم کاوش در آن جذاب است.

جاذبه‌های نمکین

حوض سلطان تالابی است در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب تهران. این دریاچه که به دریاچه ساوه قم و دریاچه شاهی هم معروف است به مساحت تقریبی ۲۴۰ کیلومتر مربع در شمال شرق شهرستان قم واقع شده است.

طلوع و غروب خورشید در دریاچه حوض سلطان زیبا‌ترین صحنه‌ها را خلق می‌کنند

حوض سلطان یکی از پنج تالاب قم است که سفیدی‌اش در چشم بیننده آنچنان بی‌انتها به نظر می‌رسد که گاهی چشم را می‌زند. اگر فصل بارندگی باشد، روی دریاچه، آب بسیار کمی وجود دارد که پرندگان مهاجر از آن سیراب می‌شوند.

در نقطه‌ای از مسیر، افق را هر چه نگاه کنید، جز سپیدی نمی‌بینید. نور خورشید روی این سپیدی بازی می‌کند و گه‌گاه تپه نمکینی سرش را از این دریای سفید بیرون می‌آورد. طلوع و غروب خورشید اینجا زیبا‌ترین صحنه‌ها را خلق می‌کنند.

تالاب بهشت معصومه

نی زارهای تالاب بهشت معصومه در مسیر تالاب فضایی مناسب برای پرندگان کنار آبزی را فراهم کرده در فصل گرما آب تالاب بهشت معصومه بسیار کم شده و اطراف تالاب باتلاقی می‌شود. به طرف شمال شهر قم کیلومتر سه اتوبان قم - تهران که حرکت می‌کنید در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب تالاب حوض سلطان تالاب بهشت معصومه مشاهده می‌شود. زمین‌های اطراف تالاب بهشت معصومه را شوره زار‌ها تشکیل می‌دهند و گیاهان شورپسند و نی زار‌ها غالب پوشش گیاهی را شکل می‌دهد.

تالاب بهشت معصومه فرصت مناسبی برای حضور علاقمندان پرنده نگری در دل کویر است، مکانی که می‌توان دسته هزارتایی از سارهایی که بر فراز تالاب در حرکتند را مشاهده کرد.

منطقه ییلاقی خلجستان

خلجستان نیز با روستاهای اطراف آن، آب و هوای معتدل کوهستانی دارد و از مناطق ییلاقی استان قم به شمار می‌رود.

دهستان قاهان دارای دو دره است. یکی دره کهندان در روستان ونان (عروس خلجستان) و دره دیگر که از آغلک شروع و بعد از روستای زیبای بنابر و روستاهای جمیزقان، قاهان و نویس به کاسوا و انجیله ختم می‌شود.

جمیزقان

روستای سرسبز جمیزقان که با آب و هوای معتدل و بسیار مطبوع و دلنشین چهار فصل در فاصله ۱۵۰ کیلومتری تهران ۷۵ کیلومتری قم و ۴۰ کیلومتری ساوه و با فاصله یک کوه به بلندای وتوس با تفرش از مجموعه دهستان قاهان بخش خلجستان استان قم است.

سد تاریخی کبار قم

سد کبار سدی قدیمی است که در دشت کبار در نزدیکی زنبورک از توابع جنت آبادقم قرار دارد، این سد با تاریخچه‌ای هزار و ۷۰۰ ساله همچنان دشت کبار را آبیاری می‌کند و کشاورزی منطقه را رونق بخشیده است.

سد کبار با تاریخچه‌ای هزار و ۷۰۰ ساله همچنان دشت کبار را آبیاری می‌کند و کشاورزی منطقه را رونق بخشیده است

جاذبه‌هایی همچون آتشکده نویس از نمونه‌های اولیه چهار طاقی‌های عصر ساسانی، دیر گچین مادر کاروانسراهای ایران از یادگارهای دورۀ ساسانیان، سد کبار ساخته شده در قرن چهارم و پنجم هجری قمری و مدرسه جهانگیر خان از مدارس دوره صفوی تنها بخش کوچکی از ده‌ها جاذبۀ تاریخی این استان هستند که آنچنان که باید و شاید شناسانده نشده‌اند.

رودخانه ابهر رود، رودخانه قم رود، رودخانه قره چای، رودخانه دره باغ، رودخانه شورفشاپویه، رودخانه زواریان، رودخانه سولقان، رودخانه شورقم رود، رودخانه سیاه آب آدران، رودخانه چای خر رود، رودخانه شاه چای از رودخانه‌های استان قم هستند.

کوه الوند، کوه تخت گرشاوه، کوه سخته، کوه شمشک، کوه گوجه، کوه ماهو، کوه سلطان سعد شاه، کوه جهارلی، کوه مره از کوه‌های استان قم هستند.