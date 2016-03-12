وقوع ۳۰ حریق در قم/ تریلی حاوی بار کارتن در آتش سوخت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۴۲ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام شد که این عملیات‌ها یک مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: عملیات‌های انجام گرفته طی ۴۸ ساعت گذشته شامل ۳۰ مورد عملیات حریق، سه عملیات نجات و ۹ مورد عملیات ایمن سازی می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل ۱۹ حریق ضایعات، ۲ حریق باغ، ۲ حریق درخت، یک حریق منزل، ۲ حریق مغازه، حریق خودرو و ۲ مورد انفجار گاز شهری می‌شود.

وی ادامه داد: نجات‌های انجام گرفته شامل یک مورد گیر کردن در آسانسور، یک مورد محبوس شدن داخل منزل و یک مورد انگشتر بری است.

جعفری گفت: ایمن سازی‌های انجام گرفته شامل ۲ مورد نشت سوخت خودرو، چهار مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، قطع آژیر و رهاسازی گربه و ترکیدگی لوله گاز می‌شود.

وی با اشاره به حریق تریلی بار کارتن در کیلومتر ۶۰ جاده قدیم قم - تهران افزود: در جریان این حادثه ۲ خودروی سنگین عملیاتی و آبده از قم به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: به علت اینکه بار این تریلی کارتن بود، مشکلات ترافیکی در جاده قدیم، نیروهای عملیاتی به سختی در جاده اقدام به اطفا این حریق کردند.

وی اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت از منابع آبگیری جهت اطفا این حرکت از ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه که خودرو‌ها اعزام شدند تا ساعت ۲۲ و ۴۹ دقیقه به طول انجامید.