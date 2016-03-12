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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۱

با ارزش ترین BMW کلاسیک درایران

با ارزش ترین BMW کلاسیک درایران

اخیرا در نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو که در تهران برگزار شده بود یک BMW کلاسیک ۵۰۱ در معرض نمایش قرار گرفت.

عصر ایران نوشت: از سری ۵۰۱ خوشبختانه چند دستگاه در کشور وجود دارد که اخیرا تصاویری از آن ها دیده شده است.

با ارزش ترین کلاسیک BMW درایران (+عکس)


 BMW نسبت به برخی خودروهای هم رده اش مدل ها ی کلاسیک کمتری دارد با این حال در میان نمونه های قدیمی و کلکسیونی دهه ۵۰ می توان سدان خانوادگی ۵۰۱  اشاره کرد.

با ارزش ترین کلاسیک BMW درایران (+عکس)

یکی از سالم ترین نمونه های باقی مانده از این مدل در نمایشگاه توانمندنی های صنعت خودرو به نمایش در آمده بود.
این خودرو دارای  به یک موتور شش سیلندر خطی دو لیتری با قدرت بین ۶۵ تا ۷۳ اسب بخار است. با این وجود به دلیل وزن زیاد بدنه صفر تا صد ۵۰۱ در حدود ۲۷ ثانیه به طول می انجامد.

کد مطلب 3578628

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