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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

سند راهبردی ۵ ساله  دانشگاه علم و صنعت تصویب شد

سند راهبردی ۵ ساله  دانشگاه علم و صنعت تصویب شد

سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت با هدف تعیین اولویت های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی از سوی وزیر علوم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سند سرلوحه تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه برای دوره ۵ ساله از سال ۹۵ تا ۹۹ قرار خواهد گرفت و در آن تلاش شده همگام با سیاست های کلان نظام آموزش عالی کشور و رعایت الزامات اسناد بالادستی، موثرترین هم افزایی میان حوزه های آموزش، پژوهش و فرهنگ برای تحقق یک دانشگاه کارآفرین فناورمحور پایه گذاری شود.

در تدوین این سند بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی و بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان مختلف دانشکده ها و حوزه های مختلف ستادی در قالب کمیته های علمی، اجرایی و تخصصی مشارکت داشته اند.

کد مطلب 3578631

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