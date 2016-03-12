سند راهبردی ۵ ساله  دانشگاه علم و صنعت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سند سرلوحه تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه برای دوره ۵ ساله از سال ۹۵ تا ۹۹ قرار خواهد گرفت و در آن تلاش شده همگام با سیاست های کلان نظام آموزش عالی کشور و رعایت الزامات اسناد بالادستی، موثرترین هم افزایی میان حوزه های آموزش، پژوهش و فرهنگ برای تحقق یک دانشگاه کارآفرین فناورمحور پایه گذاری شود.

در تدوین این سند بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی و بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان مختلف دانشکده ها و حوزه های مختلف ستادی در قالب کمیته های علمی، اجرایی و تخصصی مشارکت داشته اند.